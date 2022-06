La macabra denuncia de Luis Ventura contra Máxima Zorreguieta: "Era una criatura"

El periodista Luis Ventura habló por primera vez de la estremecedora persecución que recibió de parte de Máxima Zorreguieta, la reina de los Países Bajos.

En el décimo aniversario de la muerte de su hermana, Máxima Zorreguieta viajó a Argentina junto a su hija, Ariane, y Luis Ventura aprovechó para lanzar una fuerte denuncia contra la Reina de los Países Bajos. "No sé si me pincharon el teléfono", sentenció el avezado periodista de farándula.

La información fue anunciada en A la tarde (América TV), cuando el periodista Augusto Tartúfoli reveló que Ariane tuvo un duro cruce con Máxima, su mamá, por salir a manejar en el auto de su abuela y alejarse de la custodia. “Yo fui denunciado penalmente por la embajada de los Países Bajos, a propósito de un material que recibimos de Máxima gateando en la cocina con su hija, que era una criatura, y que publicamos”, contó Ventura en el programa.

"Además me la siguieron, apelaron y fueron hasta la última instancia. Esto fue en la revista Paparazzi, pero más allá de eso, me empezaron a seguir. Recibía cartas documento en Lanús, venían a mi oficina…no sé si me pincharon el teléfono", agregó el conductor de Secretos Verdaderos.

Por último, Ventura arremetió en contra de la Reina con un picante: "Y yo después me enteré que quien entregó el material le había robado la cámara a Máxima, nosotros no sabíamos eso. Y habían pasado diez años y seguía viniendo personal de la embajada a revisar las oficinas”.

Filtran el motivo del enojo del Pollo Vignolo con Luis Ventura en ESPN: "Que explique"

Durante un debate llevado a cabo en ESPN F90, Oscar Ruggeri reveló el motivo por el que Sebastián "El Pollo" Vignolo está enojado con Luis Ventura. El "Cabezón" habló de la final del Mundial de Italia 1990, donde Argentina cayó ante Alemania tras un penal injustamente cobrado a favor de los teutones y pidió hablar con el árbitro responsable, Edgardo Codesal. Luego de esto, el conductor nombró al periodista de espectáculos y el campeón del mundo en 1986 contó algo inédito.

Por un lado, la bronca del ex defensor de la Selección Argentina con el mencionado colegiado se remonta a aquel momento en el que privó a la "Albiceleste" de levantar nuevamente el trofeo. Sin embargo, y de manera inesperada, se conoció que "El Pollo" está molesto con Ventura por no haber recibido un premio en el que estuvo nominado.

"¿Quiere salir al aire Codesal? No bueno, yo quiero un día tranquilo la verdad. Si te pongo a Codesal, vos poneme a Ventura", lanzó Vignolo directamente contra Ruggeri, quien aseguró que quería dialogar con el árbitro para debatir por aquella polémica jugada. Sobre esto, el "Cabezón" respondió y reveló el motivo de la pelea de "El Pollo" con su colega: "A Luis Ventura quiere porque no le dieron el premio".

Los integrantes del equipo periodístico, sumados a los que forman parte de F12 comenzaron a reírse tomándose a chiste los dichos del campeón del mundo. Acto seguido, el conductor lanzó otro comentario picante contra Ventura: "Que explique el del año pasado también". Luego de escucharlo, el exfutbolista cargó a su compañero diciéndole que se olvide de esa actitud por parte del conductor de Secretos Verdaderos y esbozó: "Soltá Pollo, soltá".