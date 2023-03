La interna que nadie conocía entre Santiago Del Moro y Telefe por Gran Hermano: "Desencajado"

Una figura del espectáculo brindó detalles sobre lo que pasó entre el conductor de Gran Hermano y sus panelistas en Telefe.

En Gran Hermano se reveló una tensa situación que pocos sabían por una decisión que tomó la producción del reality show de Telefe. En ella está involucrado Santiago Del Moro, quien aseguran que quedó "desencajado" tras el cruce con uno de sus compañeros.

"Aplaudo de pie a Ceferino Reato, que es capaz de chantarle en la cara a Santiago del Moro", expresó Marina Calabró, quien fue la encargada de brindar todos los detalles con respecto a este tema en su columna de espectáculos del ciclo Lanata sin filtro, conducido por Jorge Lanata en Radio Mitre. Esta situación está vinculada nada menos que al ingreso de los familiares a Gran Hermano.

"¿Sabés por qué entraron los familiares de estos muertos? Porque la casa está aburrida ¡Esto es un moplo!", lanzó Calabró. El panelista Ceferino Reato había dejado mal parado a Santiago Del Moro al aire en una de las emisiones de El Debate de Gran Hermano: "Después de esa placa, como una final, entre Romina y 'Alfa', la casa quedó muy aburrida. A esa casa le agarró un 'buenismo' y esa casa estaba aburrida. Por eso entran las visitas".

A raíz de esta situación, el conductor intentó callarlo para no exponer el desarrollo del programa y se generó un momento incómodo. "¡Afloje con las verdades! Santiago del Moro quedó desencajado por lo que dijo, pero además lo cortaron a Reato, no dejaron que continúe", manifestó la columnista del ciclo radial de Lanata.

"Fue gracioso como, sobre todo Marisa Brel, se deshizo en tratar de contraargumentar: ‘No, la casa está fabulosa ¿No te diste cuenta? ¡La casa se transforma todo el tiempo!’ Fue Ceferino Reato batiendo la justa. Genial", consideró Calabró. Cabe recordar que la entrada de los familiares de los participantes había generado polémica en los fanáticos de Gran Hermano y repercutió visiblemente en el panel.

El novio de Julieta Poggio enfrentó a Santiago Del Moro en Gran Hermano: "Giladas"

Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, se puso picante y encaró a Santiago Del Moro. Tras varios rumores de infidelidad por parte del joven y los gritos que aparecieron desde el exterior diciéndole "cornuda", el conductor de Gran Hermano quiso sacarse la duda y le hizo algunas preguntas que lo incomodaron.

"Siguen pasando las semanas y te siguen nombrando ¿Te da celos Marcos?", le dijo Del Moro a Lucca Bardelli en un video que subió a través de su cuenta de Instagram. El novio de la participante de Gran Hermano negó que le moleste el salteño y consideró: "Fue algo de la gente".

Inmediatamente, el conductor cambió de tema y le preguntó sin tapujos si le fue infiel a Julieta. "No, se inventaron un montón de giladas. La verdad que no salí mucho a aclarar después porque ya era una atrás de la otra", sostuvo, y se mostró enojado por los gritos del afuera: "Eso sí me molestó la verdad".

Teniendo en cuenta que Julieta todavía queda en competencia junto a Camila, "La Tora", Nacho, Romina y Marcos, Lucca Bardelli dijo cómo ve a su novia en la recta final del reality show de Telefe. "Esperemos que en la final", expresó Lucca.