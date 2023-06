La insólita revelación de Vicuña sobre sus separaciones de La China Suárez y Pampita: "Muchos errores"

El actor habló sobre sus rupturas con las madres de sus hijos. Benjamín Vicuña reveló la verdad de sus relaciones con Pampita y La China Suárez.

Benjamín Vicuña habló sobre sus relaciones de amor y contó la verdad en alusión a las rupturas con las madres de sus hijos, Carolina "Pampita" Ardohain y María Eugenia "La China" Suárez. El actor oriundo de Chile reflexionó sobre su nivel de entrega en ambos vínculo y destacó que no siente a ninguna como un fracaso.

Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron en pareja entre 2006 y 2015 y juntos se convirtieron en padres por primera vez: tuvieron a sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. El final de ese amor se dio de manera conflictiva en medio de un escándalo mediático en el que Pampita acusó al padre de sus hijos de haberle sido infiel con "la China" Suárez en el rodaje del filme El Hilo Rojo. A pesar de que en un principio los actores negaron esa acusación, a los pocos meses se mostraron en pareja y luego se convirtieron en padres de Magnolia y Amancio.

La ruptura entre Vicuña y Suárez no fue tan escandalosa como la anterior, ya que ambos anunciaron la noticia ante los medios y aseguraron que se trató de una separación en buenos términos. Si bien las semanas posteriores a la ruptura surgieron algunas historias de supuestas infidelidades, nunca nada se comprobó y los escándalos perdieron peso en pocos días.

Vicuña recientemente se refirió a esas separaciones amorosas y contó cuál fue su rol en ambas. "Es imposible hablar de fracasos cuando veo a mis hijos. Son la cara, el rostro, del amor, de la pasión, del esfuerzo, de esas ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante, del amor. Luego, sí, te atraviesas, dudas, sensaciones de arrepentimiento, de que las cosas pudieron haber sido de otra manera. Pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho. Más que para un desarrollo de madurez, de saber que las cosas se pueden mejorar. Pero no creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso, de lo que no fue o de lo que no pudo ser", señaló el actor en diálogo con Ciudad Magazine.

El mea culpa de Benjamín Vicuña en alusión a sus relaciones amorosas

El actor aseguró que siente que luchó y dio su máximo por cada una de las relaciones y que se siente libre de deudas al respecto. "Tengo otras deudas, pero sí luché, me la jugué, aposté todo… Las otras deudas son de madurez, de momentos, de actitudes, de errores, de muchos errores. Pero sabemos que es parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, cagarla, equivocarse. A veces se aprende, otras veces no. En mi caso, soy bastante humilde, ordenadito, y aprendo. Me quema y no vuelvo a quemarme", agregó.