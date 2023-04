La insólita reacción de Nacho de Gran Hermano ante un video viral de Messi: "Re caliente"

El segundo finalista de la décima edición de Gran Hermano en Argentina habló sobre un icónico video de Lionel Messi. Nacho Castañares se mostró obnubilado con la actitud de su ídolo futbolístico.

Nacho Castañares opinó sobre un video icónico de Lionel Messi que se hizo viral en plena competencia mundial de fútbol, a finales del año pasado. El participante que obtuvo el segundo puesto en Gran Hermano 2022 demostró su admiración por el capitán de la Selección Argentina.

"No la conocía. Me acuerdo que mi papá entró a la casa y me lo empezó a decir, y pensé que era una cosa de él", comenzó su descargo Castañares, en alusión al famoso enojo de Lionel Messi con el neerlandés Wout Weghorst, ante quien arremetió con la frase "Andá pallá bobo".

Castañares también se refirió a la reacción de Gastón Edul, el periodista que entrevistaba a Messi en ese momento, y resaltó: "Se queda mirando como '¿qué pasó?'. Estaba re caliente Messi, mal. No lo había visto tampoco".

El hilo de Twitter de Nacho Castañares sobre las cosas que se perdió cuando estaba en Gran Hermano

El participante de 20 años hizo una lista de sucesos que tuvieron trascendencia en la sociedad argentina de los que no pudo ser parte por estar encerrado en la casa de Telefe. Entre ellos, nacho destacó la sesión de Shakira y Bizarrap, la vuelta de Tan Biónica y el pase de Ronaldo a arabia Saudita.

La acusación de Juan Reverdito a Nacho Castañares

"Le di un abrazo y lo sentí ese abrazo. Después que diga 'no me interesa salir y tener relación o hablar con Juan'... Seguramente la gente que lo rodea, de ex Gran Hermano, le habrá quemado la cabeza diciéndole 'Juan se fue con el 88%, no te juntes con ese, no lo quiere nadie", comenzó su descargo Reverdito. Y sumó: "Es simple lo de Nacho. Yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También, le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiesta".