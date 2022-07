La insólita confesión de Lali que descolocó a Ricardo Montaner: "Qué decepción"

La cantante habló de un detalle sobre su identidad que el artista desconocía. Montaner no pudo ocultar su sorpresa.

Lali Espósito hizo una fuerte confesión al aire de La Voz Argentina que desconcertó por completo a Ricardo Montaner. Luego de una audición del equipo de Mau y Ricky en la instancia de las batallas, la cantante quiso conversar con una de las concursantes, pero en medio del diálogo reveló un detalle personal que su compañero desconocía por completo.

Para intentar ayudar al dúo musical en la decisión final, Lali dio su opinión sobre la interpretación que las cantantes hicieron una versión original de Diamonds, pero también enfatizó en que hubo una artista que le gustó más. "¿Cecilia no?", preguntó Lali dirigiéndose a la mayor de las participantes. Luego de dudarlo por unos segundos, la concursante respondió de forma afirmativa y luego explicó el motivo de su titubeo: "Pasa que todo el mundo que me conoce me dice Beba, entonces me suena raro cuando me dicen Cecilia".

"Bueno a mi me pasa eso con el Mariana. ¿La gente sabe que yo me llamo Mariana?", consultó Espósito y rápidamente notó la sorpresa en el rostro de Mau y Ricky y Ricardo Montaner. "¡¿Qué?!", gritó el mayor de los hermanos y el intérprete argentino venezolano se sumó: "Yo no sabía nada".

A continuación, Montaner hizo un fuerte confesión: "Yo pensé que te llamabas Lali. ¿Cómo que no te llamás así? Qué desilusión". Rápidamente, la cantante replicó a su colega y lo expuso al contar que él tampoco usaba su verdadero nombre. "Vos tampoco sos Ricardo", tanteó Lali Espósito y el intérprete de Déjame Llorar admitió: "No, me llamo Héctor Eduardo".

Ricardo Montaner pellizcó a una participante de La Voz Argentina: "Lamento"

Ricardo Montaner y Lali Espósito protagonizaron un insólito momento al aire de La Voz Argentina. Luego de que finalizara la audición de la cantante, ambos jurados se acercaron a ella con una reacción muy particular que sorprendió a todos los presentes.

La situación se dio luego de la audición de Julia, una mujer de 40 años oriunda de Buenos Aires que se declaró como fanática de Ricardo Montaner. La cantante interpretó la canción La Cima del Cielo del intérprete argentino-venezolano y logró conquistarlo con su voz, motivo por el que fue el único jurado en darse la vuelta.

Luego de contarle a la artista que le había encantado su voz más allá de haber elegido su canción, Montaner expresó que le tenía mucha fe a la cantante dentro del reality show: "Lamento ser tu única opción". Atónita por lo que Ricardo acababa de decirle, la participante no pudo contener las lágrimas e hizo un pedido muy particular.

"Hace mucho tiempo esperaba estar acá enfrente de todos ustedes. ¿Alguien me puede pellizcar? Porque parece que esto no es real", expresó la mujer y generó que Montaner y Lali Espósito se levantaran y le pellizcaran cada uno un brazo. Entre lágrimas, Julia volvió a agradecer por la oportunidad.