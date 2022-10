La insólita condición que L-Gante le puso a su padre para volver a verlo: "Vení acá"

Ante la sorpresiva aparición de su padre en los medios, L-Gante salió al cruce y le puso una insólita condición para tener un reencuentro. La increíble propuesta que le hizo el cantante de cumbia 420.

L-Gante protagonizó una situación verdaderamente llamativa en la TV argentina. En un picante cruce con su padre -Miguel Ángel Prosi-, que en un móvil pidió volver a ver y recuperar la relación, el cantante de cumbia 420 le puso una insólita condición para que se diera el reencuentro.

Todo comenzó a raíz de la entrevista que Prosi le dio a A La Tarde (América TV), programa conducido por Karina Mazzocco. En dicho marco, el hombre explicó que no ve a su hijo Elián Valenzuela desde que tiene 5 años de edad y también lanzó algunos dardos contra la madre del músico. Por lo tanto, el propio L-Gante se encargó de aparecer en el móvil para brindar su testimonio.

"Lo que está haciendo es una pavada más grande que una casa. Para mí lo que está haciendo es una pelotudez más grande que una casa porque él tiene mi número, mi contacto y lo que está haciendo es 'farandulear'", soltó Elián, de manera contundente. Inmediatamente después, su padre le contó que intentó acercarse a él en varias oportunidades: "Que no haga comentarios de lo que le dicen, que haga comentarios de lo que escucha. Yo le quiero decir que lo adoro. Lo llamé dos veces y no me atendió".

Luego, Prosi imaginó un posible encuentro con su hijo y le comentó: "Seguramente vayamos a comer un asado y le voy a responder lo que quiera saber, siempre y cuando no se complique con la madre". L-Gante vio bien la propuesta, pero luego le puso una condición para volver a verlo: "Quizás podría ser un buen amigo". Y añadió: "Acá siempre estuvieron las puertas abiertas para toda la gente. Vení acá, caé con un costillar y ahí hablamos lo que quieras, sin quedar como un pelotudo en la tv pública".

L-Gante y su padre se cruzaron en un móvil de América TV

Por qué se cortó el vínculo entre L-Gante y su padre: qué fue lo que pasó

De acuerdo a lo que indicó Miguel Ángel Prosi en la mencionada entrevista, el distanciamiento con L-Gante se produjo hace varios años. "Una vez que lo fui a visitar a la casa, estaba la madre con una pareja y Elián le dijo ‘papá’, eso fue cuando él tenía entre cuatro y cinco años", recordó. Y añadió: "Entonces, le dije a la madre que no estaba para hacer el papel de payaso. Y bueno ahí rompí el vínculo con la madre y no lo llevó más a la casa donde yo vivía en Merlo".

Por otra parte, Prosi se refirió a las veces que Elián sostuvo que "no tenía padre". "Lo que dijo fue con desprecio y ese es mi enojo porque yo no hablo y la verdad que no tienen nada que hablar, menos con ese desprecio-insistió-. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando, por eso no lo llamé más y él tampoco me llamó. Más que ofendido me sentí dolido", manifestó.

L-Gante y Wanda Nara estarían planeando unas vacaciones románticas en París

Wanda Nara y L-Gante se muestran más juntos que nunca. Si bien no confirmaron su romance, aseguraron que están enamorados y que se están conociendo. "La semana que viene Wanda está volviendo a Turquía. L-Gante y Wanda Nara se van a encontrar en París, en la ciudad del amor. Eso es lo que me cuentan. Probablemente esperen a blanquear a que la situación con Tamara esté del todo resuelta", reveló Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece).

La panelista agregó además que "la relación entre Wanda y L-Gante marcha más que viento en popa y en cualquier momento llegaría la confirmación conjunta". "Desde el entorno de L-Gante dicen que la relación le está haciendo muy bien, que nunca lo vieron así, que está mucho más tranquilo y que dejó de fumar marihuana", cerró Fernández.