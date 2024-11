La inesperada foto que subió La China Suárez en medio de los rumores con Colapinto

La foto inesperada que publicó La China Suárez tras el video viral con Colapinto.

María Eugenia "La China" Suárez se convirtió en tendencia desde hace unos días por el inesperado video con el piloto Franco Colapinto caminando por las calles de Madrid. Hace pocas horas, la actriz de 32 años sorprendió a todos por la foto que publicó en sus redes sociales en medio de los rumores.

El mundo del espectáculo estuvo atravesado por el video viral de La China Suárez y Colapinto, quienes se mostraron caminando juntos y se desataron una ola de especulaciones en torno a un posible romance o bien un encuentro casual. De hecho, el mismísimo mánager del piloto de Fórmula 1 salió a hablar en sus redes sociales tras las críticas al joven en las redes acusándolo de desviarse del foco deportivo. "Todos cometemos errores y él aprenderá de ellos", lanzó.

Tras el silencio de ambos respecto a esta situación, la actriz de 32 años utilizó sus redes sociales y publicó una imagen suya a través de sus historias de Instagram. En la misma, no hay ningún comentario sobre el video con el piloto de 21 años, ya que simplemente mostró su rostro sin nada escrito.

La foto de La China Suárez que publicó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Colapinto directamente no tuvo actividad en sus redes sociales teniendo en cuenta que se está preparando para el Gran Premio de Las Vegas a realizarse el domingo 24 de noviembre a las 3 de la madrugada horario de Argentina. De esta manera, ninguno de los dos salió a dar declaraciones y se espera que haya una mínima posibilidad que el piloto lo haga después de su próxima carrera.

Quién es la periodista que Colapinto quiso conquistar antes de salir con China Suárez

Mientras las fotos de Franco Colapinto y María Eugenia "La China" Suárez paseando juntos por Madrid alimentan los rumores de un romance, un inesperado dato salió a la luz en el programa de televisión Mañanísima (El Trece). Carmen Barbieri reveló que el joven piloto argentino de la Fórmula 1 habría intentado conquistar a una treconocida periodista antes de mostrarse con la actriz.

Durante la emisión del lunes 18 de noviembre del 2024, mientras debatían sobre las imágenes de Colapinto y Suárez en la capital española, Barbieri sorprendió a todos al recordar un supuesto encuentro entre el piloto y Majo Martino. Sin rodeos, Carmen comentó: "Te robaron el novio", y luego le preguntó directamente a Majo: "¿No salían ustedes o algo pasó?". Entre risas nerviosas, Martino esquivó dar detalles concretos, pero lanzó un enigmático comentario: "Soy de las mujeres que guardan secretos".

La intriga comenzó el mes pasado cuando Majo Martino viajó a Madrid y coincidió con Colapinto. Según Barbieri, el joven habría mostrado interés en la periodista: "Él se tiró unos lances", afirmó la conductora, mientras Majo sonreía divertida. Ante la insistencia, la periodista dejó entrever que, aunque no descarta la posibilidad de un romance, tiene sus preferencias claras: "Para el amor, el tema de la edad no me importa, mientras sea mayor de edad".

Aunque la panelista no confirmó explícitamente un vínculo romántico con el corredor bonaerense, sus comentarios y la insistencia de Carmen Barbieri dejaron abierta la puerta a la especulación. Por ahora, la atención sigue puesta en la creciente cercanía entre el piloto de 20 años y la China Suárez, una relación que ya ha generado debate en redes sociales.