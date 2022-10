La inesperada disculpa pública de Flor de la V: "No iba a fingir demencia"

Flor de la V sorprendió a todos con una inesperada disculpa pública en el comienzo de Intrusos.

Flor de la V protagonizó un tenso momento en la emisión del jueves pasado de Intrusos cuando frenó en seco a sus panelistas, por lo que el viernes decidió bajarle el tono a la polémica ante los rumores de mala relación. "Uno tiene ciertos modos que no manejé ayer", aseguró la conductora durante las sentidas palabras que le dedicó a sus compañeros en América TV.

Desde hace tiempo se viene rumoreando que Flor de la V y Marcela Tauro no tienen la mejor relación y hay internas entre ellas. Así lo contó Paula Varela en Socios del espectáculo, donde también reveló que tras el fuerte reto en vivo de la conductora de Intrusos a su panelista, fue llamada por las autoridades del canal para reclamarle que no se repitiera más esa clase de situaciones.

Antes de iniciar el programa del viernes, Flor de la V se tomó unos minutos para "aclarar unas cosas" y pedirle disculpas públicas a sus compañeras por el tenso momento que se vivió el día anterior. "En primer lugar, les quiero pedir disculpas a mis compañeras Nancy Duré y Marcela Tauro porque en el fervor del vivo, yo tengo una cucaracha que te dice 'andá por acá y andá por allá', y quizás uno tiene ciertos modos que no manejé ayer", comenzó la conductora en su breve descargo.

En ese sentido, Flor de la V agregó que estaban haciendo un "programón" que disfrutaba mucho con cada uno de sus compañeros: "No quiero que eso se empañe, ni que se digan cosas que no son ciertas. Por eso quería aclararlo y no iba a fingir demencia como si nada pasó". "Son puteadas de aire, o sea, choques que tenemos porque todos estamos así", sumó Marcela Tauro, dando por terminada la polémica que se instaló en las últimas horas.

"Todo pasa porque nos está yendo brutal", insistió Flor de la V, mientras se tomaba de la mano con la panelista, quien apuntaba que era "lamentable que se embarrara" el programa por una cuestión así y le agradeció por las disculpas públicas.

El reto de Flor de la V en vivo a sus panelistas

Mientras en el programa de América TV hablaban sobre las agitadas semanas que está viviendo Wanda Nara, tanto por su separación de Mauro Icardi como por los rumores de romance con L-Gante y la polémica con su ex Tamara Báez. Flor de la V quiso ordenar la discusión al aire en más de una ocasión pero no lo logró.

Sobrepasada por la situación, la conductora decidió cortar de cuajo y pegó un grito dejando a todos helados. "Momento, está hablando la conductora", exclamó Flor de la V, visiblemente molesta. Enojada por cómo el rumbo que había tomado la discusión, la conductora cruzó a sus panelistas: "¿Son periodistas serios o no son periodistas serios?".

Más tarde, la conductora agregó: "Si hablan todas al mismo tiempo la gente no entiende nada". El silencio que se armó en el panel duró unos segundos que parecieron años. En ese momento, la tensión se instaló en el programa y continuó hasta el final del mismo. El reto inclusive sorprendió a Marcela Tauro, que no pudo contener un particular gesto con el que dejó en claro su asombro.