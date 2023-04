La inesperada defensa de Laura Ubfal a Adrián Suar: "No querés ver"

La periodista Laura Ubfal habló sobre los bajos números de rating que está teniendo ATAV 2 y sorprendió con una acérrima defensa a Adrián Suar.

La telenovela ATAV 2: Argentina, tierra de amor y venganza no está dando el resultado que El Trece esperaba a nivel rating y, a poco más de una semana desde su comienzo, MasterChef sigue teniendo la delantera en el prime time. En este marco, Laura Ubfal apoyó a la ficción nacional y le dio un espaldarazo a Adrián Suar.

Al aire de LAM (América TV), la periodista hizo un análisis de la telenovela que aborda temas de la historia reciente argentina -como la última dictadura cívico militar, la epidemia del SIDA, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y los desaparecidos- y lanzó una sincera reflexión en torno a los niveles de rating. “A mí me encanta la novela, hay mucha gente que la mira por Youtube, así que a veces el rating de la tele no es el mismo porque el engagement de los que comentan es impresionante”, aseguró.

“Tanto Masterchef como ATAV van muy tarde, pensá que Gran Hermano se emitía a las 21.15hs. Once menos cuarto de la noche para una ficción es tarde”, sumó, criticando la decisión de poner la novela en un horario tan jugado.

Por último, la también panelista de Intrusos fulminó a quienes critican la novela en la que tiene una participación su hija. "Hay mucha gente que no se quiere encontrar con la realidad de cuarenta años atrás. El color blanco que yo hablaba de Gran Hermano tiene que ver con eso de lo que querés ver y acá no querés ver. Hay gente que no quiere ver eso en este momento, el tema de la dictadura”, concluyó.

Filtran el mal momento de Adrián Suar en El Trece: "Preocupante"

Teniendo en cuenta que Suar apostó fuerte a la producción de ATAV 2 (Argentina, Tierra de Amor y Venganza), que fue estrenada hace apenas una semana, Marina Calabró indicó que la novela comenzó de mayor a menor, por lo que resulta una gran preocupación para las autoridades del canal del Grupo Clarín: "Todos los promedios fueron a la baja. En el promedio de la planilla daba 10, después fue 9.7, después 7.8 y luego este 7.5. O sea, fue a la baja durante toda la semana, y también los cuartos a la baja, que quizás es el dato más preocupante...".

En tanto, la panelista del programa conducido por Jorge Lanata analizó cómo se comporta la gente cuando ve la ficción de El Trece: "En el primer minuto de la novela, el público empieza a emigrar hacia Telefe y hacia el cable. En el segundo minuto hay una suerte de estampida. Le diría que todos los días fue más o menos igual, más o menos gente pero se dio el mismo fenómeno que estamos analizando".

De todas formas, Marina especificó que hay gente que, tras el final de cada episodio de la novela brasileña, Pantanal (Telefe), opta por emigrar a El Trece para ver ATAV 2. "El problema es que a los dos minutos apagan... no retiene esta audiencia que capta de la telenovela brasileña", planteó.

Finalmente, Calabró consideró por qué ATAV 2 no resultó exitosa en el rating de la TV argentina. "Mi sensación es que la temática es muy densa a cualquier hora, más a la hora del cierre del día, quizás lo último que ves antes de dormir", sostuvo. Y agregó: "En lo personal, yo prefiero alivianar. La verdad es que no está bien compensado en la novela lo luminoso y liviano, con lo más denso, profundo, de los años oscuros. Para hacerlo diario es como que me ahoga".