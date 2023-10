La inesperada confesión de Marcela Feudale: "Torta"

La reconocida locutora hizo un contundente declaración sobre su vida privada que sorprendió a los televidentes.

Marcela Feudale es una de las figuras más importantes del Bailando 2023, ya que hace más de 20 años que trabaja junto a Marcelo Tinelli en todos los proyectos de esta índole. Sin embargo, pese a que lleva muchos años en la pantalla chica, se conoce muy poco de su vida personal y esto es por un insólito motivo que reveló en una reciente entrevista.

En una nota que le brindó a La Nación, la reconocida locutora habló de su presente profesional en el Bailando y como panelista de LAM, su familia y "los amores" que marcaron su vida. Sin embargo, sobre este último punto hizo una particular aclaración: hace ya un tiempo que dejó de hablar del tema porque le hacía muy mal. "Mantener mi vida amorosa en privado fue una elección personal desde siempre. Mi familia y mi vida amorosa me pertenecen. Es parte de lo que cuido", aseguró.

En este marco, sumó: "Mi vida es mía y siento que algo te tenés que guardar para vos. La familia es el lugar donde uno se sana. La exposición es muy cruel y antes de las redes sociales también todo era salvaje. Siempre puse el límite: esto es mío, hasta acá llegamos. Esto lo entrego y esto no". Además, reflexionó: "No me pareció nunca necesario exponer ese costado. Han pasado muchas cosas en mi vida, pero, por ejemplo, nunca conté cómo falleció mi viejo ni cómo murió mi abuela. Son cosas mías. Es mi vida privada".

Luego, contó que "tuvo dos personas en la vida que amó muchísimo" pero que le costó ciertos rumores mantenerlo en privado. "En mi época cuando uno no mostraba la vida privada era porque salía con un tipo casado o eras torta. Así se decía: torta, no lesbiana. No me hace falta aclararlo, pero toda mi vida fui heterosexual. No es que no lo mostraba porque escondía algo. Años atrás, si eras homosexual tenías que esconder. Es horrible. Por suerte la sociedad cambió", confesó. Luego aclaró: "Pero a mí me escribían o me decían cosas horribles. ‘Esta es torta’ y no sé qué más”.

Finalmente, confesó que vive su vida alejada de los prejuicios y que no suele molestarse por lo que esperan de ella. "Me re agredían por la sexualidad. Pero a mí no me importa porque no me llevo por eso. Aparte, si hubiese sido real, ¿cuál era el problema? ¡Ninguno! Vengo de una época marcada por los mandatos sociales. Nunca quise ser mamá, jamás tuve el deseo y tampoco sentía que era una obligación ser madre", sentenció.

Marcela Feudale reveló el calvario que vivió con una actual figura de El Trece: "Fue horrible"

Marcela Feudale hizo un fuerte descargo desde su lugar como panelista en LAM y recordó un mal momento que vivió por una actual figura de El Trece. La histórica locutora de Showmatch se refirió a su experiencia laboral con el periodista y reveló por qué su relación con terminó bien.

La comunicadora que recientemente sufrió un inconveniente de salud en vivo contó que tuvo una gran relación con esta persona durante el tiempo en que trabajaron juntos pero años después tuvieron un cruce por redes que la dejó con un sabor amargo. Se trata de Rodrigo Lussich, quien cobró relevancia en los últimos días por filtrar sus supuestas internas laborales con Elizabeth Vernaci.

Feudale recordó que su problema con Rodrigo Lussich sucedió cuando en el programa del periodista se refirieron al bajo rating que Marcelo Tinelli marcaba frente a los arrasadores números de los realities de Telefe. La locutora contó que evidenció su indignación en público y dijo que había gente que criticaba a Tinelli por su rating y apenas marcaba 1 punto. Si bien Lussich no fue nombrado por Feudale, el periodista recogió el guante porque sintió que el comentario había sido para él y le chicaneó por Twitter. La profesora de Historia aseguró no haber respondido ese mensaje público porque prefirió no meterse en escándalos. "Yo ni siquiera lo había nombrado a él, fue horrible", aseguró.