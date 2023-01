La inesperada confesión de El Pollo Álvarez: "Me están volviendo loco"

El conductor habló a fondo de su situación laboral y habló sobre el particular momento que atraviesa en El Trece.

A tan solo horas de iniciar con su nuevo horario y proyecto laboral, Joaquín "El Pollo" Álvarez reveló la gran presión que está viviendo por parte de El Trece. "Me están volviendo loco", aseguró el conductor sobre el canal en el que trabaja hace varios años.

Tras haber anunciado su salida del canal de Adrián Suar, Álvarez reveló que volvieron a confiar en él para realizar un Nosotros a la Mañana renovado y en un nuevo horario, el cual iniciará el lunes 30 de enero. En este marco, el conductor habló con el ciclo radial Por Si Las Moscas y profundizó sobre las presiones que le imponen por parte de El Trece.

"Nosotros a la mañana no es el que era hace un año. Yo de las dos horas bailaba veinte minutos, hoy no bailo ni diez segundos. En cierto punto, yo estoy trabajando con el cuchillo entre los dientes", empezó por decir. "Yo hoy trabajo para el rating, pero no tengo que descuidar el programa"

En este marco, "El Pollo" Álvarez analizó "el lugar de privilegio que tiene" y "el esfuerzo que esto conlleva". "Laburamos en televisión y a quien le guste estar en lugares de privilegio y en canales líderes como El Trece vas a tener exigencias. ¿Me están volviendo loco? Sí, porque todos los días hay una reunión de cuatro horas posprograma y antes no era así", enfatizó.

Adrián Suar apuesta por un conductor que iba a ser despedido de El Trece

Adrián Suar tomó una drástica decisión semanas atrás vinculada a la grilla de programación del 2023. Hubo varios programas que fueron levantados, aunque la baja de uno de ellos fue un baldazo de agua fría para todos: se trata de Nosotros a la mañana, conducido por Joaquín "El Pollo" Álvarez, quien finalmente se queda en El Trece.

"Amada gente que tanto las queremos y es recíproco, a partir del lunes que viene, digo para que se pongan la alarma, Nosotros a la mañana a las 9 de la mañana", comunicó "El Pollo" Álvarez, refiriéndose a la continuidad del ciclo que antes conducía Fabián Doman. Hace unos días, se había revelado la baja del programa, primicia que dio Ángel De Brito.

Nosotros a la mañana iba a tener su última puesta al aire el viernes 27 de enero, pero Adrián Suar reculó y dio vuelta atrás su decisión para hacer un reacondicionamiento en términos de horarios. De esta manera, la mañana de El Trece queda conformada por el noticiero Arriba Argentinos, luego seguirá "El Pollo" Álvarez y continuará con Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.