La increíble suma que pide Tomás Holder por un posteo en sus redes sociales

Tomás Holder incrementó de forma considerable el cachet que cobra por subir contenido a su cuenta de Instagram tras su paso por Gran Hermano.

En Intrusos revelaron la impresionante suma de dinero que pide Tomás Holder por un posteo en sus redes sociales. Pese a que ya era conocido anteriormente en las redes, el tiktoker rosarino incrementó de forma notable su cachet tras pasar solo una semana por la casa de Gran Hermano.

Con apariciones en una buena cantidad de programas de actualidad y de espectáculos -inclusive varios que no pertenecen a Telefe, por donde se emite GH-, Tomás Holder está aprovechando al máximo la fama que le dio su breve y polémico paso por Gran Hermano. Su alto perfil durante la semana que estuvo en la casa más famosa del país le valió convertirse en el más odiado del reality y también ser el primer eliminado de la competencia.

Pero pese a haber estado muy poco tiempo en GH el tiktoker le está sacando todo el jugo posible. Es que según reveló Maite Peñoñori en Intrusos, Holder hizo una importante actualización del cachet que le cobra a las marcas y emprendimientos que quieren estar en sus redes sociales.

"Antes un posteo en sus historias lo cobraba 20 mil pesos, ahora pide 150 mil", detalló la panelista del ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América TV. Si bien por el momento el joven musculoso asegura que no tiene intenciones de volver a la casa, lo cierto es que muchos aseguran que podría regresar en caso de darse un repechaje.

Holder se levantó furioso en medio de una nota con Georgina Barbarossa

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a Tomás sobre la relación con su madre, Gisela, que generó una gran polémica por sus videos en TikTok, en los que aparecen pegados bailando y a punto de besarse. Sin embargo, la gota que rebalsó fue cuando Barbarossa quiso saber sobre su relación con Julieta, su novia.

"Si bien mamá es una mujer que siempre fue muy celosa de mí y de Paula, es muy respetuosa. Tienen una relación tranquila, se conocen hace muy poco", comenzó Holder. Ante las insistentes preguntas de Barbarossa, el influencer no aguantó más los comentarios que escuchó por parte de la producción sobre la relación con su novia y amagó con abandonar la nota.

"Te vuelvo a repetir, quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo. Estoy incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa, escuché que dicen: 'En tres meses se pelean'. Muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá", declaró Holder, mientras hacía señas a la producción para que lo ayudaran a quitarse el micrófono.

"¡No te vayas, no te vayas! Un segundito. No sé qué están diciendo, no presté atención", le pidió Georgina mientras intentaba retenerlo tocándole la pierna cariñosamente. "No quiero hablar más, en serio, no me siento cómodo", insistió Holder. "Bueno, está bien, amor. Esperame que tengo que decir una publicidad, tranquilo. Vamos al corte y enseguidita volvemos", dijo la conductora, y la producción hizo un corte inmediato.