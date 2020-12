El conductor de Realidad Aumentada, Jonatan Viale, apuntó sus cañones contra la actual vicepresidenta de la Nación por supuestas peleas y enfrentamientos dentro del equipo de trabajo del presidente Alberto Fernández. Cabe destacar que no es la primera vez en la que el periodista de A24 polemiza su participación en el actual gobierno y la culpabiliza de todos los males que ocurren en el territorio argentino.

En esta ocasión, el conductor ultramacrista la acusó de comenzar oficialmente la "temporada de cacería de ministros" y sumó en relación a su discurso en el acto realizado en el estadio Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona: "El viernes pasado Cristina avisó por las buenas y mandó a varios ministros a conseguir otro laburo. Ella espera que algunos ministros de Alberto Fernández sepan interpretar sus palabras del viernes y se den un baño de humildad. O sea, que renuncien".

Con respecto a este tema, el periodista no dudó en dar los nombres que le molestan a la vicepresidenta de la Nación: "Ella considera que hay tres cambios que son imprescindibles: la salida de Cancillería de Felipe Solá, de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia y de Ginés González García del de Salud". Y agregó: "El problema es que los tres avisaron que, por ahora, no se van. ¿Entonces? Muy simple, si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Kirchnerismo de manual".

Según el hijo de Mauro Viale, el "cristinismo duro" no banca a Solá "porque no lo consideran apto para la función y porque ataca sistemáticamente a Venezuela, socio estratégico del kirchnerismo", mientras que con respecto a Losardo expresó que "se colgó de un artículo periodístico que sostiene que ella y su esposo tuvieron cuentas Off Shore en Miami". Incluso, le dejó un mensaje: "Ministra, usted sabe muy bien quién es la irresponsable que quiere voltearla. En el Instituto Patria piensan que Losardo es tibia y su marido tiene una relación demasiado buena con el 'Tano' Angelici, principal operador judicial de Mauricio Macri".

Para cerrar, el conductor dio su punto de vista en relación al accionar del kirchnerismo: "Primero te invita generosamente a que te vayas pero sino entendiste el mensaje te expulsa apelando a lo peor: operaciones, escraches y persecución. ¿Qué dice el Presidente, siempre con el micrófono apagado? 'Mientras yo sea Presidente, Cristina no va a echar ni nombrar ministros'. El ultrakirchnerismo le dice 'el macho del off the récord'". Y sentenció, buscando generar peleas y discordias: "En las próximas semanas sabremos si Alberto le entrega o no definitivamente la llave de la Casa Rosada a su vicepresidenta. Si es el Presidente de la Nación o un conserje vicepresidencial".