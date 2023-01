La impensada situación que Luis Ventura vivió con Jorge Rial: “Lo voy a contar”

El periodista reveló un insólito recuerdo que vivió con Jorge Rial y una estrella de la música mundial. Luis Ventura se remontó a los '90 en una anécdota imperdible.

Luis Ventura recordó una anécdota que vivió con Jorge Rial en la radio, donde trabajaban hace más de 25 años. El periodista relató un encuentro con la cantante Shakira, quien recién comenzaba su carrera en el mundo de la música, en el que la artista demostró su gran timidez.

"Nosotros hacíamos radio Paparazzi, año 1998, que salía por la radio de Romay. Llegó todo el staff y en determinado momento, percibimos que había una chica vestida con un poncho, silenciosa, supusimos que era una oyente. Se fue yendo el programa, pasaron casi dos hora y esa mujer nunca habló", comenzó su descargo el ex panelista de Intrusos.

Ventura continuó con su descargo y aludió al momento en que se dieron cuenta de la personalidad tímida de Shakira: "En un momento Rial me dice 'andá preguntarle a la producción quién es esta chica para darle una entradita'. Yo fui y me dicen 'es una cantante colombiana y creo que se llama Shakira'. Le dije a Jorge y la hicimos entrar dos o tres minutos, nunca pidió nada. Eso marca la personalidad, el nivel de timidez de ella", soltó en medio de una emisión de Secretos Verdaderos.

Fuerte acusación de Luis Ventura a Telefe

El periodista habló de un supuesto arreglo entre el canal de las pelotas e Ibope, la empresa que mide la audiencia de los programas de TV. "No me consta porque Ibope es socio de Telefe. Yo no me banco 30 años de Los Simpson, 6 horas continuadas con 7 puntos sin que baje una décima. ¿Quién se sienta frente al televisor 6 horas para mantener ese rating?", soltó al ser consultados por los altos puntos de rating que marca Gran Hermano. Y siguió: "No se de qué me están hablando cuando me mencionan algo de Gran Hermano, como yo, hay mucha gente que no tiene ni idea".

El descargo de Shakira tras la publicación de su canción con Bizarrap

Muchas personas tomaron la nueva sesión de Shakira y Bizarrap como un himno feminista por la contundente letra del track. Ante esta situación, la cantante se pronunció en sus redes sociales: "Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración".