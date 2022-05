La impensada confesión de Nico Occhiato sobre Luciano Castro y Flor Vigna

El conductor estuvo en PH, Podemos Hablar donde reveló cuándo conoció al actual novio de su expareja.

Nicolás Occhiato fue uno de los cinco invitados de PH, Podemos Hablar, el programa semanal de Telefe donde las figuras abren su corazón para contar experiencias que los televidentes no conocían. En esta oportunidad, el locutor reveló un detalle relacionado a Luciano Castro, actual novio de su expareja, Flor Vigna.

En la dinámica del punto de encuentro del programa, Andy Kusnetzoff pidió que den un paso al frente los que empezaron a trabajar de lo que actualmente viven. Por lo tanto, Nico Occhiato pasó al frente para contar una experiencia personal que, sin lugar a dudas, sorprendió a todos los invitados.

Al principio, Nicolás Occhiato detalló: "Como mis viejos no me permitían nada que no me diera guita, me anoté en SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculo), para ser extra y dije 'bueno, al menos estoy cerca de algo'. Entonces empecé a hacer eso que un día iba 8 o 12 horas de grabación, pero ganaba más que con el camión, entonces mi viejo no me decía nada".

Nicolás Occhiato en PH, Podemos Hablar.

El conductor le preguntó en qué producciones estuvo y el actor reveló: "Estuve en Violetta y no sólo que nadie me recuerda, sino que toda mi familia esperaba que apareciera y no aparecí. Yo pasaba caminando por atrás aparte. Ni siquiera la vi a Tini porque era cuando ella era menor y estaba la doble temprano, ella había ido al colegio".

Nicolás Occhiato conoció a Luciano Castro antes que Flor Vigna: qué dijo sobre el actor

Lo cierto es que Violetta no fue la única producción de ficción en la que participó Nicolás Occhiato, sino que recordó: "Después hay una muy loca, estuve en una de Sos Mi Vida y la escena era de Luciano Castro con Celeste Cid y yo estaba atrás tomando un trago". De esa forma el actor lanzó un dato que hasta hoy no se conocía, que es que conoció a Luciano Castro antes que su exnovia Flor Vigna, quien es actualmente la pareja del actor.

Andy Kusnetzoff apeló al morbo y le preguntó qué pensaba de Luciano Castro cuando estaba siendo de extra en Sos Mi Vida. Visiblemente molesta, Flor Vigna manifestó: "Qué morboso que sos, igual él no tiene problema". Por su parte, evidenciando que las palabras de su exnovia eran reales, sin ningún tipo de problema, Occhiato aclaró que pensó: "Que tipo fachero". Cabe resaltar que aquella fue su última participación como extra de ficción.