La hija de Gonzalo Bonadeo contó su calvario: "La sufrí bastante"

Catalina Bonadeo se abrió en una charla con Gastón Pauls y reveló los trastornos alimenticios que sufrió principalmente durante su niñez y adolescencia.

Catalina Bonadeo pasó por Seres libres, el programa que conduce Gastón Pauls, y se refirió a los trastornos alimenticios que vivió durante su niñez y adolescencia. "La anorexia tiene eso, te crees superior al resto", aseguró la hija del reconocido periodista de deportes en el ciclo que se emite los viernes por la noche en la pantalla de Crónica HD.

A lo largo del último tiempo, Gastón Pauls logró que cada uno de sus invitados en Seres libres se sintiera lo suficientemente cómodo y acompañado como para dialogar sobre sus propias vivencias respecto a adicciones y trastornos, algo difícil de tratar en televisión. Quien se sumó al ciclo que se emite los viernes por la noche por Crónica fue Catalina Bonadeo, hija del reconocido periodista deportivo.

La también periodista explicó que en su vida siempre predominaron los "momentos de oscuridad", tanto viejos como recientes, y que la alimentación fue algo que le costó muchísimo transitar. "Todavía me cuesta, siempre está ahí la alerta", detalló Catalina, al tiempo que aseguró que siempre intentó esconder "temas de infancia, temas de depresiones, de salud mental, de relaciones tóxicas" para que la luz predomine. En ese sentido, la comunicadora le contó a Gastón Pauls que desde chica sufre por la autoexigencia de la imagen.

Además de contar que era muy tímida, Catalina recordó una fotografía que vio hace poco tiempo y en la que está junto con su padre, cuando ella empezó la primaria y mientras él "estaba en su peor momento de obesidad". "Me veía muy similar a mi viejo. Nunca llegué a ser obesa, no me veía así, pero ya notaba esa tendencia", aclaró la deportista, al tiempo que aseguró que un trastorno alimenticio es como "cualquier enfermedad".

"La comida puede ser muy linda, un canal para expresar amor, pero también puede ser un elemento muy dañino para el cuerpo. Me estaba lastimando", sumó Catalina, que reconoció que en un momento de su adolescencia se planteó un cambio rotundo. Respecto a eso, detalló sus sensaciones de entonces: "Había una chica que no se gustaba, que sentía que nadie más podía quererla, sentía que a nadie podía llegar a gustarle. Estaba harta de que me dijeran que era muy linda de cara y hasta ahí. El qué dirán suma mucho".

"La gente me decía 'que flaca que estás, que linda'. Entonces yo decía es 'por acá'. Cuanto más flaca mejor. Y esa obsesión lleva a que te levantes y tengas un manual de lo que tenés que comer y que no", consideró la comunicadora. Además, agregó: "Eso es lo que tiene la anorexia, te crees muy superior al resto". Pero explicó que su madre se daba cuenta de lo que estaba sucediendo y la llevó a un centro de trastornos alimenticios, lugar donde empezó a mejorar.

"Encontré un balance hace poco y llegué a una relación muy linda con la comida. Hago deporte y entiendo la comida como un disfrute y como una fuente de energía. Es una aliada", concluyó Bonadeo.

Su salud mental

Respecto a su salud mental, la joven de 29 años contó que sufría de ataques de pánico prácticamente todas las semanas, pero no se trataba al respecto y solo le pedía ayuda a sus hermanas. En ese sentido, explicó que su "estado natural" era estar ansiosa y detalló la importancia de tratarse con profesionales para evitar normalizar enfermedades o trastornos mentales.