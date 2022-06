La hermana de John Lennon irrumpió en plena gala de La Voz Argentina: "Un caso particular"

Julia Baird fue parte del primer programa de La Voz Argentina 2022 mediante una videollamada. La hermana de John Lennon apareció en pantalla debido a su vínculo con la concursante Estef Figueroa.

La hermana de John Lennon apareció a través de una videollamada en la primera emisión de La Voz Argentina 2022, gracias a la concursante Estef Figueroa. La artista participó de un concurso internacional de imitadores del Beatle y su hermana, Julia Baird, la definió como una de las mejores.

"Son tantas bandas tributo y Estef es un caso particular, porque ella es una mujer, una ‘John Lennon mujer’, y creo es la segunda mujer John que escuché y obviamente ella es, si dudas, por lejos la mejor. E incluso diría que es mejor que muchos hombres que imitan a John", expresó la consanguínea de Lennon en diálogo con Marley a través de una entrevista a distancia.

Estef fue uno de los personajes más resonantes de la primera emisión del reality de Telefe por su vínculo con la familia de John Lennon, así como por su historia de vida superadora que causó emoción. "Me llamo Estefanía pero me gusta que me digan Stef por una cuestión de identidad. Soy de Lanús. Decidí venir a La Voz porque es una experiencia nueva para mí y quería mostrarme como soy después de haberla pasado un poco mal durante varios años porque tuve mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante", expresó la cantante cuando se presentó ante el jurado, conformado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky.

La emoción de Lali Espósito al ser elegida como coach por Estef Figueroa

Figueroa escogió al Team Lali para desarrollar su paso por el reality show y eso hizo quebrar en llanto a la cantante, quien se vio conmovida por la historia de vida de la concursante. "Dijiste que la pasaste mal por la discriminación y me parece que es un mensaje hermoso que estés acá, para la gente que discrimina que está del otro lado y que ojalá se sienta pésimo con lo que hace y con su decisión de vida", soltó Lali cuando subió al escenario para saludar a la nueva miembro de su equipo. Y cerró: "Del otro lado hay mucha gente que la pasó o la pasa mal como vos, y siempre es tan hermosa la representación para que millones se sientan abrazados. Por eso es mucho más que tu talento que estés acá".