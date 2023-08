La guerra entre Feinmann y Viale por el pase: las furiosas peleas en LN+

Se complicó la relación entre los periodistas de LN+ y otra vez no hubo pase entre ellos. El origen de la pelea entre Viale y Feinmann.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no atraviesan un buen momento en su relación y quedó a la vista el pasado martes 1° de agosto, cuando los conductores de LN+ no hicieron el tradicional pase entre sus programas. Los idas y vueltas entre ambos periodistas son de larga y existe un gran historial que es posible repasar.

Feinmann eludió el intercambio con su compañero y terminó su programa a horario sin hacer mención a Viale. De hecho, hasta promocionó el ciclo de Luis Majul y Pablo Rossi, que continúa la programación más tarde. "Ya llega más realidad. A las 21 no se pierda a Luis Majul con Rossi, gran programa", disparó solapadamente el conductor. De inmediato, el hijo de Mauro Viale comenzó su programa un poco risueño.

Todas las peleas entre Viale y Feinmann

No obstante, esta no es la primera pelea de ambos por la que se suspende la charla entre ciclos. Aunque nunca dejan en claro los motivos, se nota que ambos presentadores suelen tener roces intensos y los rumores en los pasillos del canal no dejan de volar. Ya en mayo pasado, los periodistas dieron indicios de sus fricciones cuando en uno de los pases, Viale aclaró: "Ya nos amigamos, ya está". "Nos reconcilió el 'Kun' Agüero", afirmó también Viale ya que ambos se encontaron en una charla con el exfutbolista.

Antes de ese cruce, ambos habían hablado con ciclos de espectaculo para dar su visión sobre la situación. "Yo, lo único que hago todos los días es trabajar, trabajar y trabajar. A Eduardo lo quiero, lo respeto y a mi lo que me enseñó mi viejo todos los días es laburar, humildemente, y nada, admirar a mis maestros. Uno de ellos es Eduardo", dijo por entonces el ex Intratables en declaraciones a A la tarde.

"¿Sabés lo que pasa? Yo me levanto a las cuatro de la mañana y ya estaba terminando muy tarde el pase, una hora de sueño para mí es fundamental Jony no me necesita a mí para el pase, tiene un programa espectacular. Yo le propuse que se corte, no puedo más, quedarme media hora más implicaba llegar una hora más tarde a mi casa, no puedo", se justificó Feinmann en ese entonces con Intrusos.

En aquel momento, la periodista Laura Ubfal había filtrado que el problema estaba relacionado con los invitados a los programas. "Feinmann le habría planteado el asunto a una productora de Viale, a quien le habría gritado y en el medio de su ira, el periodista habría hecho referencia al fallecido Mauro Viale, haciendo alusión a que era una cierta “costumbre familiar” el asunto de retener invitados", señaló la periodista.

Otro de los motivos señalados por los especialistas en el mundo del espectáculo sería que a Feinmann no le cae en gracia que Viale realice un pase similar en Radio Rivadavia con Marcelo Longobardi en el mismo horario que él tiene su charla con Jorge Lanata en Radio Mitre. Eduardo lo habría sentido como una traición y hasta lo habría expresado detrás de cámara en LN+.

En 2022, los conductores también se sacaron chispas con algunos comentarios picantes y algunos desaires. En septiembre, en Socios del Espectáculo, Adrián Palleres filtró que había una "tensión" entre los protagonistas. "Uno acusa al otro de no remarle el pase (...) Los dos trabajan en los mismos medios. Una radio y un canal. El lunes faltó uno y qué hizo el otro al otro día: no fue. Así que al otro día faltaron ambos. Uno optó por el silencio y dejó pagando al otro", agregó su compañero Rodrigo Lussich.