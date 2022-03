La furia de Mica Viciconte contra Robertito Funes Ugarte: "Parece despectiva"

"Robertito" Funes Ugarte le pidió perdón a Mica Viciconte por un error que cometió y que ella no le dejó pasar: cuál fue el motivo de su insólita pelea.

Mica Viciconte, estrella de MasterChef Celebrity 3, se enfureció con el conductor de A24, “Robertito” Funes Ugarte, por un insólito motivo. Cuando él quiso pedirle disculpas a través de sus redes sociales, se dio cuenta de que lo había bloqueado y no le quedó más remedio que hacerle un pedido de disculpas público a través de la televisión.

La razón del enojo de Micaela fue que el conductor pronunció mal su apellido en reiteradas ocasiones al referirse a ella en televisión. “Me parece que como PERIODISTA informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma”, expresó ella muy enojada a través de su cuenta de Twitter.

“Se pronuncia VICICONTE (súper fácil) y no VICHICONTE, Roberto Funes Ugarte”, agregó en otro de los tweets. Muchos de sus seguidores se sorprendieron por la intensidad de su enojo y le dijeron que no era para tanto y que, además, “Robertito” no fue el único que lo pronunció mal: también varios de los miembros del jurado de MasterChef lo hicieron en algún momento. Sin embargo, Micaela aseguró haberlo sentido como una burla y ahora el periodista le pidió perdón.

“Se enojó, y lo voy a decir acá porque es donde estoy trabajando, así que primero que todo le mando un saludo a la señora Micaela Viciconte porque tiene razón. Está enojada conmigo porque yo he pronunciado, durante todo este tiempo, mal su apellido”, comenzó el conductor. “Yo lo pronunciaba de manera italiana, Vichiconte, y a ella le gusta que digan Viciconte y de ahora en más será así, Micaela Viciconte”, agregó.

“No le pude pedir disculpas ni nada porque me bloqueó en el Twitter y en el Instagram, y yo le iba a decir que me gustaba su pelo y que es lindísima, pero no pude. De verdad, me parece una mujer mona, inteligente, muy competitiva… Y en el segmento que yo hago en Telefe en reiteradas veces dije Vichiconte, eso es lo que no le gustó, y comprendo que está mal”, aclaró.

Así, “Robertito” Funes Ugarte cerró su discurso de disculpas con una promesa para Micaela: “De ahora en más voy a nombrarte como corresponde. Y si algo te ha molestado en estos últimos años o tiempo te mando mis más sinceras disculpas, de verdad que no fue intencional”.

El enojo de Mica Viciconte con “Robertito” Funes Ugarte: por qué se enojó tanto

Cuando los periodistas de Intrusos se comunicaron con ella para indagar por qué le había molestado tanto algo tan mínimo, Viciconte explicó que sentía que él se había referido a ella en tono de burla: “No importa de donde es mi apellido. En mi familia es ‘Viciconte’ y acá lo que yo discuto es la intención; esa misma persona se burló de mí y de mi pareja por la voz”.

“Además me dice ‘Vichiconte’ cuando hay mala leche y ni lo conozco y no comparto. Se burlaba haciendo notas desde un balcón y lo imitaba a Fabián. Hacerse el gracioso con algo a lo que yo no le di lugar me parece que no corresponde y más siendo compañeros de canal”, cerró.