La furia de Mario Massaccesi en su despedida de la trasnoche de El Trece: "No me enteré"

La furia de Mario Massaccesi en su despedida de la trasnoche de El Trece: "

Mario Massaccesi se despidió de Sintesis, noticiero de trasnoche de El Trece, para encarar una nueva etapa como conductor de Tempraneros en la primera mañana del canal, y en su último programa fue víctima de una terrible broma pesada que sacó a la luz su malhumor. El intento del conductor de ocultar su furia y "la despedida" que le hicieron sus compañeros de trabajo.

En el programa de noticias que Massaccesi conduce junto con el meteorólogo José Bianco y el comentarista deportivo "Buty" suelen comentarse videos que manda la audiencia y como parte de uno de estos informes, Massaccesi procedió a explicar una sucesión de videos de tormentas y fuertes vientos hasta que el sonido de un orgasmo femenino interrumpió la tormenta. El silencio de Massaccesi ante dicho sonido fue cubierto con las risas de sus compañeros de equipo, quienes le expresaron: "Hoy te convertís en meme".

Tratando de fingir su disgusto, Massaccesi se desentendió de la situación y José Bianco opinó: "Yo creo que todavía no se enteró lo que pasó". En tono cortante, el conductor de Cuestión de Peso sentenció: "No me enteré porque voy siguiendo lo que vos vas diciendo, voy siguiendo lo que está acá...". "Está bien, estás muy atento", cerró el meteorólogo frustrado porque su broma no tuvo el resultado que esperaba. Massaccesi no reaccionó de forma divertida con la broma pesada y simplemente se limitó a cerrar el momento cambiando de tema: "Muchas gracias José. Bueno, cambiamos de tema. Esto es realmente preocupante...".

Mario Massaccesi y Marcelo Bonelli confirmaron la noticia más feliz: "Nos organizamos"

Mario Massaccesi sorprendió a sus seguidores de Instagram con una amistosa postal con una de las figuras más populares de El Trece y TN, y le dedicó una tierna dedicatoria. Quién es el periodista del Grupo Clarín que es muy amigo del conductor de Cuestión de Peso.

En una publicación de Instagram, Massaccesi subió una fotografía con Bonelli y comentó: "Al fin nos organizamos para vernos fuera del trabajo". ¿El motivo de la cita? El cumpleaños de Marcelo Bonelli, uno de los periodistas con más trayectoria de El Trece y TN: "Marcelo cumplió años y nos prestó su familia & amigos para compartir. Gracias @bonelliok!!!". En la fotografía, Mario Massaccesi también le expresa agradecimiento a la coach Silvana Paola Amato.

Tiempo atrás, Massaccesi y Bonelli supieron compartir aire en el noticiero de El Trece en los años de Mónica y César, y Santos Biasatti y María Laura Santillán, pero luego los caminos de los periodistas se bifurcaron: mientras Bonelli se abocó a los informativos, Massaccesi se animó al desafío de conducir el reality Cuestión de Peso, uno de los programas más rendidores de El Trece que volvió con una edición renovada y nuevos participantes que buscan cambiar su estilo de vida.