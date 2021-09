La fuerte discusión de Benjamín Amadeo con Cris Morena: “Dónde te pensás que estás”

El artista abrió su corazón en una entrevista y contó algunos problemas que tuvo con Cris Morena cuando trabajaba en Casi Ángeles. Benjamín Amadeo conoció a Lali Espósito en esa tira y luego salió con ella por cinco años.

El actor Benjamín Amadeo se sinceró en un reciente reportaje y relató que tuvo varios inconvenientes con Cris Morena, cuando trabajaba en Casi Ángeles. En su descargo, el cantante dejó en claro que las destrezas dancísticas no son lo suyo y eso le originó un problema ante las exigencias de la productora con sus empleados. Además, contó que un malentendido generó una acalorada situación entre ellos.

“Tuve que pasar por distintas etapas hasta que tuve una entrevista con Cris. Fue la mejor, me explicó por qué lado querían ir, todo. Le digo ‘te quiero pedir un favor, no quiero bailar’. Se me quedó mirando fijo y pensé ‘chau, me echaron antes de arrancar’. Fue un silencio largo”, comenzó su relato el intérprete de Volaré, en Los Mammones, y aseguró que tuvo que armarse de coraje para hacerle ese pedido a Morena.

Amadeo continuó en alusión a la respuesta de Cris ante su petición y agregó: “Pero no solo me lo prometió, sino que me lo cumplió hasta el final”. Luego, en el mismo reportaje, Benjamín se pronunció sobre otra situación incómoda que vivió con la madre de Romina Yan y lanzó: “Estábamos grabando Casi Ángeles, la segunda temporada, y a veces, cuando terminaba la jornada laboral que hace estragos, uno escucha lo que quiere escuchar. Entonces, cuando uno está en un set, hay una frase que es: ‘Benja, liberado’ que es que terminó tu día y te podes ir”.

“En un momento, Claudia, que era nuestra compañera de producción, dijo ‘Benja, andá a cambiarte’, pero yo escuché que estaba liberado, una cosa así, y me fui al cine, cerca de la autopista, me compré unos pochoclos”, siguió y concluyó: “Me dice: ‘Benja, ¿estás cambiado que entrás ahora?’, y le dije ‘ya voy’. Corté y llegué 40 minutos tarde. Cuando llego me dice: ‘¿Dónde te pensás que estás?’. Le dije que estaba en el cine, no se la iba a caretear”.

Nuevo álbum de Benjamín Amadeo

Hace poco más de una semana, Benjamín Amadeo estrenó Quiromancia, su nuevo material discográfico que cuenta con doce canciones y tiene un primer single llamado Iluminábamos. El track presenta una colaboración con el grupo Monsieur Periné y se lanzó a la par de un videoclip filmado entre Buenos Aires y Bogotá. “Quiromancia es la lectura de la mano a través de las líneas o montes de la palma de la mano, y cada una de estas canciones están inspiradas o basadas en alguna línea o monte en particular”, expresó el músico sobre su apuesta artística.