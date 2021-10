La fuerte confesión de una participante de Bake Off: “Tengo un tumor en el cerebro”

Paula, participante de Bake Off, reveló que le diagnosticaron una enfermedad antes de entrar al programa y conmovió a todos sus compañeros.

Paula, participante de Bake Off Argentina, tiene 29 años y es de Villa Luro. Hoy, lunes 25 de octubre, después de varias semanas dándolo todo en la competencia, contó que le diagnosticaron una enfermedad antes de entrar al programa y que habían sido meses muy difíciles para ella y su familia.

“¿Qué celebramos con esta torta?”, le preguntó Damián Betular. “Es una torta que yo creo que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados. En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisiario. Es benigno, pero eso desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana…", relató.

“Todo esto me lo dijeron en una llamada de veinte minutos que fue bastante difícil de procesar. Ahí le metí un montón a la pastelería, y en este camino, la medicina no siempre tiene respuestas inmediatas. Y fui a una persona que me recomendaron y me dijo: ‘Vos tenés alma de podio, vos sos una ganadora. Si hay una nueva inscripción en Bake Off, vos anotate, porque tenés todo para ganar’”, continuó.

“A la semana abrieron la inscripción, mandé el video y al día siguiente me llamaron para que esté acá. Así que estoy muy feliz y muy orgullosa de mí también. Sé que me estoy exponiendo un montón contando esto, pero a mí me hubiese gustado que se hable más sobre estos temas, así que espero que a alguien del otro lado le sirva mi historia”, agregó Paula.

“Te guardaste todo esto todas estas semanas, ¿no?”, le preguntó Betular. “Sí”, contestó ella. “Entonces no solo tenés cansancio, sino que es todo esto que estás pasando”, agregó el chef. “Sí. Me dan dolores de cabeza, hay días que tengo muy baja energía, migrañas. Yo vine muy enojada con mi cuerpo, sentía que no iba a poder, y toda esta experiencia me sirvió para amigarme mucho conmigo misma, porque son muchas horas, mucha presión, pero para mí es un logro tremendo”, prosiguió la participante.

Con respecto a su torta, Betular le dijo que, más allá de su historia, la torta estaba muy bien y que había progresado mucho. “Hay un avance muy bueno entre ayer y hoy con los interiores y los bizcochos”, sentenció. “La torta es visualmente muy linda, así que a celebrar por todo lo que dijiste”, añadió Pamela Villar.

El desafío del día en Bake Off: una torta campestre

El desafío del día estuvo inspirado en la temática campestre. Los participantes fueron desafiados a hacer una torta de dos pisos de alto, con dos bizcochos distintos, dos rellenos y una decoración campestre. ”Uno de los bizcochuelos tiene que ser una torta galesa”, les explicó Paula Chaves, la conductora de Bake Off. “Hagan su propia celebración. Piensen los motivos que tienen para celebrar en esta semana que está arrancando y vuélquenlos en su torta. Queremos escuchar y saborear su historia”.

“Ya a esta altura de la competencia, conocen a Pame de pie a cabeza y saben lo que le gusta y lo que no le gusta. Prolijidad, sabor y mucha celebración en estas tortas”, les dijo Betular. “La competencia está en un punto muy avanzado y si están acá es porque demostraron que llevan la pastelería en el alma. No se guarden nada, dejen todo, porque es ahora o nunca”, agregó Dolli Irigoyen, y la conductora cerró diciendo: “es una sola torta y tiene que ser una fiesta”.