La fuerte confesión de Lanata sobre el bajo rating de El Trece: "La gente se aburre"

El periodista habló sobre la fuerte competencia que debe enfrentar cada domingo con la gala de eliminación de Gran Hermano.

El prime time nocturno tiene un claro líder en cuánto números de rating. Desde que se estrenó Gran Hermano, los demás programas de la noche quedaron en segundo plano e incluso muchos marcaron un notorio descenso en sus cifras habituales. Uno de los afectados fue Jorge Lanata con su emisión dominical de Periodismo Para Todos que compite directamente contra la gala de eliminación de Gran Hermano. En este marco, el conductor hizo un fuerte descargo.

En un reciente diálogo con Intrusos, ciclo de espectáculos emitido por América TV, Jorge Lanata profundizó sobre la competencia que tiene que enfrentar en su programa y reveló qué sensaciones tiene del público. "Los puntos están, el problema es quién se los queda. Es cierto que los que miran Gran Hermano no son los mismos que pueden mirar PPT", empezó por decir el periodista opositor.

En ese sentido, Lanata reflexionó: "Yo lo que siempre siento es que tenemos el poder de hacer 12 o 15, eso está. Pero por algún motivo no los haces. Bueno, ahora está el Mundial que en ese sentido, la abierta la jodió". Por otro lado, el periodista aseguró que "no le gusta trabajar con cucaracha" y que "le digan cuánto van midiendo", pero admitió que "no se siente diferente al público".

"¿Sabés que pienso? Yo no soy diferente al público. Si yo me aburro, la gente se aburre", reveló Lanata. Por último, sentenció: "Esa es mi medición. Después cuando termino el programa me dan los números"

Jorge Lanata le puso los puntos a Yanina Latorre en vivo: "Debería estar internada"

Jorge Lanata lanzó pícaras declaraciones sobre Yanina Latorre en medio de un móvil en LAM, sobre la poca cordura que tendría la panelista de televisión. El periodista habló de su cariño por quien fue su columnista de espectáculos en la radio durante años y aseguró que debería estar internada.

"Presentamos al gran Jorge Lanata, amigo de la casa, nuestro padrino", enunció Ángel de Brito para dar paso al móvil con el conductor de Periodismo Para Todos. Ni bien entró al programa, Lanata saludó específicamente a Yanina Latorre, lo que demostró la relación cercana que tiene tras haber trabajado juntos durante años.

Lanata: ¿Cómo andás, Yanina?

Yanina: Yo muy bien. ¿Y vos, amor?

De Brito: Ustedes tienen un amor.

Y: Nos amamos. Yo lo amo a Lanatus.

L: Sí, claro. Yo también. Está re loca, yo la quiero. Tendría que estar internada. Bah, no sé si internada, pero por lo menos ambulatoria.

Lanata, De Brito y Latorre se rieron durante todas lesa conversación, por lo que quedó en claro que solo se trató de una humorada por parte del periodista hacia el carácter de la esposa de Diego Latorre.