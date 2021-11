La foto de La China Suárez a los besos en un boliche de Madrid

'La China' Suárez fue vista por primera vez besándose en frente de todos en un boliche de Madrid, con un empresario español.

‘La China’ Suárez volvió a la Argentina hace apenas algunos días, después de haber pasado dos meses en Madrid, España, a donde viajó junto con sus tres hijos, su mamá y una niñera para filmar una película. Tras el Wandagate, la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, ‘La China’ fue vinculada con varios otros pretendientes. Ahora, se difundió una foto suya besando a alguien en un boliche de España.

Se trata de Armando Mena Navareño, un empresario español con el que la actriz se comenta fotos en Instagram desde hace algunas semanas. En Los Ángeles de la Mañana (LAM), la perioidista Maite Peñoñori contó que una persona se contactó con ella y le envió la foto. En la imagen, aparece Suárez sentada en un sillón al lado de un hombre.

“En las redes se está hablando porque cruzaban mucho like, mucho corazoncito, mucho fueguito. A mí me habían contado que el sábado posterior al Wandagate, cuando explotó todo, que vieron a ‘La China’ apretando, a los besos, en un boliche de Madrid adelante de todos”, relató Maite.

“Y yo dije ‘mmm, esto no debe ser cierto. A ver, pasame la foto’ y la foto llegó. En un sillón, a los besos. Ese es el VIP de un boliche, no es que estaban ellos dos solos. Fue hace dos semanas”, continuó. “Ella se mostró primero en la puerta del boliche, estaba fumando afuera, y después se la vio con él. Las personas que la vieron me dijeron ‘no nos quedó claro, él no parece famoso, creemos que es dueño del boliche o algo’”. Finalmente, se dieron cuenta de que se trataba de Navareño.

El historial romántico de La China Suárez en Madrid

La periodista Paula Varela también habló sobre Armando en Intrusos y aclaró que, según la información que le llegó a ella, se conocieron a través de una persona en común. “Lo que me dicen es que este prensa, al que se lo vio muchas veces con 'La China' los presentó. Me dijo que pegaron onda y que ese como que 'La China' está con él como está con varios”, comenzó.

“No es el único con el que está y cada vez que los conoce les dice que no quiere nada serio”, prosiguió la periodista de Intrusos. Además, se dice que ya tuvieron un encuentro íntimo. “Lo que podemos confirmar es que ya lo hicieron. Lo hicieron allá en Madrid”, cerró.