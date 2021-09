La filosa definición de Damián Basile, el último campeón de Bake Off Argentina, sobre los nuevos participantes

Habló el campeón. Damián Basile opinó de los nuevos participantes y de los roles del jurado, con Dolli Irigoyen en lugar de Christophe Krywonis.

La nueva temporada de Bake Off Argentina arrancó llena de polémicas. Dos denuncias de acomodo, una participante acusada de ser profesional, y ahora se sumó el testimonio del último campeón del reality de pastelería, Damián Basile, que no tuvo filtros para opinar de los integrantes de esta edición y deslizar que los ve "con muchas ganas de ser famosos".

El último ganador de Bake Off aseguró: "A los chicos de ahora los veo con muchas ganas de ser famosos", y aclaró que, si bien no lo dice como "algo malo", también "estaría bueno que la televisión esté más adaptada a la nueva gente. Esto es un reality, suma el personaje, la actitud suma para el reality".

Además, opinó, en diálogo con el programa radial Por si las moscas, sobre Dolli Irigoyen como miembro del jurado y destacó que "ella se va a poner más técnica, va a ser la mala de la temporada... Y eso le va a dar el lugar a Damián (Betular) de ser el más gracioso".

El novio de Agus Fontenla de Bake Off rompió el silencio

La pareja de Agustina Fontenla, la ex participante de Bake Off Argentina que falleció por coronavirus, se refirió al homenaje que le hicieron a su novio en el inicio de la tercera temporada del reality. El chef Damián Betular, acompañado por Paula Chaves y sus compañeras de jurado, emitió sentidas palabras en memoria de la viedmense que partió a principios de junio.

“La gran ganadora en nuestros corazones fue Agus. Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que, en cada uno de sus sueños, y en cada torta que nos traigan de acá adelante, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia, ella nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”, expresó Betular en su descargo en el capítulo que dio inicio a la nueva entrega del ciclo de Telefe.

Nicolás Schmollinger, la pareja de Agustina, destacó el gesto del programa que le dio popularidad a la pastelera amateur. “La verdad es que no pude ver el programa en vivo, nosotros no sabíamos nada. Hace un par de semanas me escribió Betular mandando un saludo para la familia, contando que habían vuelto a grabar y que tenía a Agus muy presente, pero desde el programa no sabíamos nada”, enunció, en diálogo con La Nación.

“Yo me enteré del homenaje por algunos amigos, y un diario local (de Río Negro), pero sí vi, porque me lo enviaron por video, el homenaje que le hicieron a Agus. Es muy lindo que la recuerden con tanto cariño y les agradezco muchísimo por tenerla presente”, cerró el novio de Agustina.