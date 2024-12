La figura que se suma a América TV para ganar el rating en 2025: "Arranco"

Una figura del espectáculo llegará a América TV en 2025.

América TV es uno de los canales líderes de la televisión argentina y por eso causó repercusión la decisión que se conoció en relación a la programación 2025. Se supo que el ciclo de espectáculos LAM, conducido por Ángel de Brito, continuará al aire y una figura contó que será panelista.

Se trata de una bailarina, acróbata y mediática que participó de varias ediciones de Bailando por un sueño y también construyó en los últimos años un perfil fuerte en redes sociales, medio en el que tiene gran parte de su trabajo. En una reciente entrevista, la artista detalló cuándo comenzará a aparecer al aire del programa de espectáculos y qué expectativas tiene al respecto.

Cinthia Fernández es la figura en cuestión, quien dialogó con el portal Exitoína sobre su futuro en LAM y reveló: "Sí, en enero arranco. Dos veces por semana. Todavía no sé nada, te juro que no sé". A pesar de que Cinthia no dio demasiados detalles en relación a su futuro laboral en 2025, lo que sí se sabe es que las demás panelista serán Yanina Latorre, Marcela Feudale, Ximena Capristo, Julieta Argenta, Marixa Balli y Matilda Blanco.

El descargo de Flor de la V en Intrusos que generó polémica en América TV

"Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", introdujo Flor de la V.

Cinthia Fernández en LAM.

Al referirse a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes desembarcarán en Intrusos 2025, Florencia soltó: "Yo elijo no nombrar a estas personas porque fuero muy malos conmigo, fueron personas crueles que mintieron sobre mí. Por eso nunca los menciono. No tengo nada personal, pero no quiero nombrarlos por ese tema, que fue cuando estuvieron acá".

"Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia. No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora.

Flor de la V apuntó contra las autoridades de América TV

"No me merecía este final, ni yo ni mis compañeros. Eso no se le hace a las personas. Estamos siendo testigos de la crueldad humana. La gente va perdiendo el trabajo y somo testigos, pero ahora nos está pasando a nosotros. No podemos naturalizar la crueldad. Hoy me despido porque tengo que cuidar mi salud por orden médica. Estoy atravesando un post operatorio, no es nada grave, pero necesito cuidar mi salud. Hoy me despido de Intrusos y le quiero decir gracias al público", cerró Florencia.