La experiencia paranormal de Benjamín Vicuña en PH: "Me asusté"

Benjamín Vicuña protagonizó una situación sumamente tenebrosa y decidió compartirlo en público. En su visita a PH Podemos Hablar, exitoso programa de Telefe, el actor reveló cómo fue la dramática experiencia paranormal que tuvo en una de las casas donde vivió en Chile. Como consecuencia, Andy Kusnetzoff quedó conmocionado.

Durante el programa del pasado sábado 16 de abril, en PH estuvieron varios famosos de renombre: María Becerra, Emilia Attias, Martín Seefeld, Carola Reyna y Vicuña. Y este último fue el encargado de brindar un testimonio sumamente tenebroso al compartir los extraños sucesos que transitó en una de las casas que habitó.

"Me dan miedo las cosas que no entiendo y no conozco, pero se han querido comunicar conmigo, según me dijeron los especialistas. Había sido papá hace poco... vivíamos en una casa y tuve diferentes episodios como canillas que se abrían, perros que ladraban", comenzó el chileno y ex marido de Carolina "Pampita" Ardohain, ante la atenta mirada de todo el programa. Frente a la dificultad que se le presentó, su actitud fue tratar de hacerse el fuerte, aunque no le sirvió de mucho: "Yo me hacía el cool, pero la cosa se puso más pesada...".

Creer o reventar, Benjamín Vicuña reveló la experiencia paranormal que tuvo en una casa de Chile: "Me empezaron a llamar desde mi casa. El teléfono decía: 'Casa llamando'. Y yo decía: 'Alguien está tocando el botoncito'. Y me decían: 'No, Benjamín, nadie...'". Conmocionado con la historia, Andy Kusnetzoff intervino y le preguntó: "¿Atendías y se cortaba?". Inmediatamente después, el artista imitó el ruido que había al levantar el teléfono. Y el conductor reaccionó con un grito: "¡Ay! Se me pone la piel de gallina".

"Yo tenía una sensación como que era el hombre, el padre de la familia, sentía ese rol..., pero era muy cagón. Sentía que esto me superaba. Esto pasaba de día y de noche. Luego, una señora que trabajaba en casa vio algo. Empiezan a pasar cosas feas y empecé a dormir mal, a tener problemas de pareja", agregó Vicuña.

¿Qué hizo el artista para poder hacerle frente a la mala presencia que había en su hogar? Según indicó, acudió a un profesional: "Me tocó hacer una rifa benéfica en un lugar y le comenté esto a un cura. Me dijo que era especialista en exorcismo y tenía una maleta del Vaticano". Y recordó: "Lo traje a casa y me dijo que invitara a personas importantes de mi vida".

El sacerdote le dio ciertas indicaciones para hacerle frente al espíritu: "Me dijeron que llevara unos floreros con agua. El cura agarró unas flores y estuvo por toda la casa bendiciendo, decía cosas raras... era Semana Santa. Y yo pensaba: 'En cualquier momento abre un placard y pasa lo peor'". Creer o reventar, el experto en exorcismo le hizo una insólita recomendación: "Dio la vuelta en la casa, termina y me dice: 'No pasó nada de otro planeta, pero te recomiendo que cambies de casa'. Y yo decía: 'No me puede decir eso, un tipo que estudió en el Vaticano...'. Y a la semana me mudé".

La confesión de Benjamín Vicuña sobre cuánto le cuesta la soledad

"Hay que bancar estar solo, a mí me cuesta. Es difícil estar solo. Pienso que hay gente que por ahí tiene otra predisposición a la soledad. Hay algunos amigos míos que son hijos únicos y les encanta estar solos, lo disfrutan", comenzó Benjamín Vicuña en el ciclo No es tan tarde. Y agregó: "A mí me gusta la gente, la familia, la casa llena. Para mí, estar en pareja es una forma de vivir".

El actor habló en diálogo con la revista Hola! Argentina cuán unido se siente con Pampita y relacionó esa realidad con la partida de la primogénita de ambos, Blanca. "Básicamente tiene que ver con poner las cosas en su lugar, valorar el pasado y lo mejor del pasado que en este caso son tus hijos. Se encarnan, los ves. Y velar por ellos", enunció el protagonista de El Primero de Nosotros. Y concluyó: "No hay muchas más vueltas. Con Carolina nos marca profundamente lo de Blanca. Es un vínculo que marca y por supuesto define la relación".