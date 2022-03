La exigencia de Jorge Lanata sobre los regalos de su casamiento: “No sean ratas”

Jorge Lanata se casará con Elba Marcovecchio el próximo 23 de abril: el directo pedido que les hizo a sus invitados en sus tarjetas de invitación.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio están cada vez más cerca de casarse: celebrarán su boda en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, el próximo 23 de abril. Según contaron en diálogo con Intrusos, “va a ser una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”. Se casarán en el mismo salón que se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman, El Dok Haras, y se filtró un detalle clave: les pidieron a los invitados que “no sean ratas” a través de las tarjetas de invitación.

“Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo. Faltan un montón de cosas, nos estamos organizando con la gente del lugar. No te voy a decir cuál es, así que no me preguntes. Lo vamos a mantener en secreto, como los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner”, bromeó Elba. Recientemente se filtraron fotos de las invitaciones, en las que se puede leer un pedido muy explícito que les hicieron a sus invitados.

En ellas, Lanata y su futura esposa les hacen un llamado de solidaridad a sus allegados para que, en vez de regalarles algo para ellos, usen ese dinero para hacer una donación a la Fundación Margarita Barrientos. “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (3 millones de dólares los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien lo necesite y haga un buen uso de ellos: Fundación Margarita Barrientos”, comienza el texto.

Y sigue: “Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal (con nosotros) si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”. Todas las donaciones recaudadas por Lanata y Elba estarán destinadas al comedor de Barrientos Los Piletones, ubicado en Villa Soldati (CABA).

Las invitaciones del casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Otros detalles sobre el casamiento entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

La panelista Pía Shaw reveló otros detalles sobre la boda en Los Ángeles de la Mañana (LAM). Primero, los invitados serán recibidos en la recepción del complejo a las 19 horas. A las 20 se llevará a cabo una ceremonia religiosa, 20:30 comenzará el civil y a las 21 la cena. En cuanto al vestido de Elba, será diseñado por Gino Bogani, el diseñador de preferencia de Juana Viale. Además, se sabe que no hubo wedding planner y que todo fue organizado por ellos dos.

“No habrá baile, no habrá carnaval carioca ni proyección de videos ‘emotivos’”, leyó Pía en otro sector de la tarjeta. “Esto es todo idea de Lanata. Va a haber barra de tragos y todo menos carnaval carioca. Para mí el baile, Elbita, con par de mimos se lo termina sacando”, sumó Yanina Latorre. Sobre las donaciones, expresó: “Yo hablé con Elba y no sabía si es que había que enviar dinero a una cuenta o si iban a crear una lista en los locales de electrodomésticos. A Margarita le faltan cosas como colchones, camas y otras cosas”.