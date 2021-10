La exesposa de Eduardo Fort fulminó a Rocío Marengo: "Me da pena"

Karina Antonialli fue muy crítica con Marengo, actual pareja del empresario hermano de Ricardo Fort y disparó ácidas declaraciones.

Luego de la reconciliación de Rocío Marengo y Eduardo Fort, un nuevo escándalo sacudió a la pareja Se trata de Karina Antoniali, exesposa del empresario, quien luego de tener un acercamiento con su ex en las grabaciones de la serie documental de Ricardo Fort, disparó en contra de la mediática. "Me da pena", disparó, contra la impulsora del baile del koala.

"Se dio todo lo que yo dije. A ella se le va el cuarto de hora y se olvida que con Eduardo tuvimos nuestros mellizos con alquiler de vientre porque me sacaron el útero y nos marcó a los dos. Él no quiere tener más hijos y menos casarse", arremetió sin filtro la mujer en un mensaje que envió a Intrusos (América TV).

Y a continuación indicó: "Me da pena ella, pero que no pretenda más de lo que le da. Eduardo es muy especial, conmigo no era así cuando estábamos casados, al contrario, era un caballero absoluto. Todo lo que yo necesitaba y quería, me lo daba, pero era otra clase de relación. Yo no lo conocí con los dólares bajo el brazo. Lo hicimos juntos y por eso sigo en juicio por lo que les corresponde a mis hijos".

El explosivo motivo por el que se separaron Eduardo Fort y Rocío Marengo

Rocío Marengo y su pareja, Eduardo Fort, están en la mira de la prensa desde el furioso descargo que la modelo hizo en el ciclo de Marcelo Tinelli, donde lanzó un fuerte planteo hacia el empresario. De ese modo, la periodista Mariana Brey lanzó información exclusiva sobre el verdadero motivo que habría causado el enojo de la celebridad en vivo.

“La versión que corre fuerte es que él la habría dejado diez días antes del episodio que vimos en televisión. Que tuvieron una crisis fuerte y plantearon la separación. Los motivos pueden ser miles. Presión, despecho. Las emociones no se pueden dominar, manejar, las podés gestionar. Pero ella ese día se vio quebrada al aire y contó lo que contó”, expresó la panelista de Los Ángeles de la Mañana y reveló una versión que dejaría mal parada a Rocío Marengo, tras el contundente discurso de hartazgo que dio en Showmatch.

En su descargo, la exparticipante de MasterChef Celebrity mostró su enojo con Fort porque nunca había ido a verla a la pista de Showmatch. “Estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya… ¡Estoy harta! ¡Repodrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer desde hace ocho años, y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?”, lanzó, en un contundente tono.

“Me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir y se fue a los EE.UU. un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir. Entonces, me da lo mismo Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia, ¿no querés venir? Chau, flaco”, cerró.