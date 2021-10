La escandalosa infidelidad del Rifle Varela: "Su esposa lo encontró"

El Rifle Varela quedó en el centro de la polémica por una infidelidad que habría provocado la separación de María Pía Marcollese, con quien tiene una hija.

En las últimas horas revelaron que el Rifle Varela y su esposa María Pía Marcollese están separados. Desde su entorno confirman que la separación es reciente y que si bien ya estaban en crisis, ella vio una serie de mensajes que no le gustaron, dando por terminada la relación. Cabe recordar que en agosto pasado fueron padres por primera vez, momento en el que decidieron mudarse juntos tras varios años de noviazgo.

La primera en notar que el Rifle Varela y María Pía Marcollese habían dejado de seguirse en las redes fue Juariu, la ex panelista de Bendita y confirmada participante de MasterChef Celebrity 3. Con el descubrimiento de esta especie de detective de las redes de famosos fue que comenzaron las especulaciones alrededor de la pareja que en agosto pasado fueron padres de Capri, su primera hija. La primera pregunta se hizo obvia e ineludible: ¿están separados?

"Sí, es reciente. Pero es así", aseguró una persona que los conoce muy bien, según indican en el portal Paparazzi. "Venían en una crisis y ella lo encontró con unos mensajes raros y decidió terminar todo", sumó la misma fuente consultada por la revista creada por Luis Ventura. Pese a esos mensajes, desde el círculo íntimo no saben si hubo alguna tercera en discordia que desencadenara esta situación: "Eso no está muy claro. El mensaje no era comprometedor. Pero ella creyó que sí. Y con lo mal que venían decidieron tomarse un tiempo".

Rifle Varela y su esposa María Pía Marcollese están separados

El Rifle Varela y María Pía Marcollese se conocieron en el 2018 y aunque comenzaron una relación seria casi inmediatamente, cada uno vivía en su casa. "Son dos bichos medios raros con sus cosas", explicaron desde su entorno. Todo cambió después de que se fueran juntos de viaje a Europa, de donde "volvieron" con Capri, que nació en agosto del 2020 por una cesárea programada. En ese momento comenzaron a compartir hogar. "Yo quiero tener tres hijos y formar una familia con ella", le contó a una revista el periodista, que recientemente comenzó a trabajar en la primera mañana de LN+.

"La pandemia nos pegó a todos. Y nosotros con una beba chica fue muy difícil. No está todo cerrado, pero veremos que nos pasa de acá en adelante", le habría dicho Varela a un amigo sobre los motivos de la separación con Marcollese. Lo cierto es que por el momento, además de no seguirse más en redes, la pareja está separada, a pesar de tener una hija pequeña juntos.