La escalofriante historia de Daisy May Queen que conmocionó a De Brito: "Siento su presencia"

La presentadora Daisy May Queen reveló un episodio de su historia reciente, en donde pudo reconectarse con su fallecido papá.

La presentadora Daisy May Queen fue "angelita" por un día en LAM (América TV), magazine de Ángel de Brito, y reveló una extraña conexión paranormal que vivió en 2020, con su padre ya fallecido. "Él me transmitió un mensaje", precisó, muy seria.

Alejada de los medios por elección propia, Daisy May Queen se radicó en India y cambió su vida. Pero la reciente muerte de su padre la devolvió a sus raíces y la conectó con el más allá. "Lo que me pasó, me llegó de una manera tan contundente, que yo no podía dudar. En enero del 2020, me vuelvo a Buenos Aires porque mi papá estaba en terapia intensiva. A los pocos días, muere. Fue un 26 de enero, que es el día de la República de la India", comenzó Daisy.

Terminado el proceso de duelo, Daisy retomó su vida: "Vuelvo a la India, llegó a mi casa y siento su presencia en la habitación de mi casa. Y, en ese momento, siento que él me transmitió un mensaje, que prefiero reservármelo. Y dije: 'Esto lo inventó mi cabeza'". Las señales no terminaron ahí, y a los pocos días la conexión se reactivó: "Yo llevo a un grupo a recorrer India, me siento con un compañero a charlar y me llega un mensaje de una amiga, que me dice 'Daisy, hace unos días tu papá está rondando y te quiere decir algo, ¿te molesta si te digo?'".

"Esta persona me da exactamente el mismo mensaje que yo había recibido en mi casa. Y no contenta con eso, yo contacto a un médium, charlamos y me dice 'está tu papá acá y quiere darte un mensaje', que era lo mismo que me había dicho mi amiga", cerró Daisy su escalofriante relato paranormal.

La pregunta indecente de Guillermo Andino a Daisy May Queen

Años atrás, Daisy May Queen asistió al programa Informados de todo (América TV) y Guillermo Andino -el conductor- soltó una pregunta indecente sobre el estilo de vida que la presentadora adoptó en la India. "No me quiero meter en tu vida privada, pero lo tomo de declaraciones que hiciste públicas, ¿es verdad que renunciaste al sexo?", arremetió el conductor.

Lejos de amedrentarse, pero sorprendida por la pregunta, May Queen aseguró: "No es que renuncie pero la verdad, Guille, es que ya no tengo ganas. Estoy posmenopáusica, no tomo hormonas, no me he puesto chip, nada . Hago lo que mi cuerpo me pide, y no me está pidiendo nada de eso. Tampoco he conocido a alguien que me haya movilizado. No estoy cerrada a una relación pero no me sale". Acto seguido, Andino retrucó: "¿Ni siquiera un día?".