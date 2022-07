La enfermedad que atraviesa un periodista de ESPN: "Paraliza"

Un reconocido periodista de ESPN atraviesa una dura enfermedad. El mal momento que compartió en su visita a PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

En las últimas horas, una noticia golpeó al ámbito del periodismo deportivo. Es que un periodista de ESPN que compartió equipo de trabajo con Sebastián "El Pollo" Vignolo y otras figuras más, atraviesa una dura enfermedad. Se trata de Emiliano Pinsón, que en su visita a PH Podemos Hablar le contó a Andy Kusnetzoff cómo es su estado de salud.

En la edición del pasado sábado 30 de julio, y luego de que Andy le consultara a los invitados cuál fue el mayor miedo que tuvieron, Pinsón contó su experiencia personal. "Yo tuve miedo hace un año y medio cuando me diagnosticaron una enfermedad. Tengo Parkinson. Quedé en shock porque no me lo imaginaba. Dormía realmente poco y pensaba que tenía un problema de sueño".

Asimismo, el periodista y conductor que también trabajó para la señal de Fox Sports junto a Fernando Carlos y Germán Paoloski explicó qué hizo luego de enterarse de la noticia: "En ese momento no reaccioné. Llamé a mi vieja y le dije lo que pasaba. Ella pensó que me enterraba y yo la calmé, pero a las 48 o 72 horas me empezó a dar miedo". Y señaló: "Entonces lo empecé a ver más de cerca, más allá de que después averiguás cosas y no es tanto. Creo que fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Miedo a morir ante todo porque es lo desconocido. Es un miedo que te paraliza".

Pese a que Pinsón aclaró que la pasó muy mal tras enterarse del diagnóstico, actualmente se encuentra estable y que sufre de un "Parkinson rígido", similar al que tiene "El Indio" Solari, ex líder de Los Redondos. "Es menos notorio. A lo mejor tengo movimientos más lentos", aseguró, en cuanto a los síntomas que padece. Y agregó: "Hay movimientos menores. Te cambian cosas de la vida cotidiana: abrir una puerta, abrocharse un botón, hacerse la corbata, atarse los cordones. Esas cosas me cuestan. Hay una cuestión de amigarse. Cuando superás el miedo, decís 'voy para adelante'".

Emiliano Pinsón contó detalles de su enfermedad en PH Podemos Hablar.

Finalmente, y a modo de reflexión, el periodista de 50 años dejó un mensaje para aquel que también transita por la misma enfermedad: "Que lo hablen porque, si lo ocultás, te llenás vos de mucho dolor". Y concluyó: "Contarlo, te libera".

Quiénes fueron los invitados de PH Podemos Hablar y cómo le fue en el rating del sábado 30 de julio

En la emisión del pasado sábado 30 de julio, en PH Podemos Hablar estuvieron invitados el exfutbolista Javier "Pupi" Zanetti, el actor Tomás Fonzi, la actriz Florencia Torrente, la influencer Nati Jota y el periodista Emiliano Pinsón. En el estudio de Telefe, los protagonistas compartieron anécdotas y vivencias sumamente curiosas para los televidentes. En tanto, el rating del programa fue de un promedio de 9.5 puntos: superó a Santa Evita (El Trece), que hizo un promedio de 7.6.