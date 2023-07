La Enana Feudale le dijo a La Bomba Tucumana lo que todos piensan de ella en la cara: "Te comparan"

La Enana Feudale le dijo a La Bomba Tucumana lo que mucha gente piensa de ella. El tenso cruce de las protagonistas en LAM.

Gladys "La Bomba" Tucumana y Marcela "La Enana" Feudale tuvieron un tenso cruce en el aire de LAM. En el mismo, la histórica locutora de El Show de VideoMatch y ShowMatch le dijo a la cantante lo que muchas personas piensan de ella en el mundo del espectáculo.

Recordando la polémica declaración que "La Bomba" hizo en Intrusos hace varios años en diálogo con Jorge Rial (NdeR: la cantante contó, con connotación negativa, que la gente se burlaba de ella diciendole "mamá de Morena Rial"), Marcela Feudale reflotó aquellas palabras para cuestionar a Gladys.

"Me decían eso. Pero vos fijate que después volvimos. Porque él entendió cómo yo se lo decía, yo nunca le podría decir al padre alguien eso. Él entendió todo, por eso nunca pasó nada. Estaba contándole a él lo que me decían, pero nunca con esa intención como la gente lo tomó", manifestó "La Bomba Tucumana", quien agregó: "Nunca fue con la intención de ofenderlo a él o a la nena. Ella me mandó carta documento, pero ahí nomás se resolvió".

En ese momento, Marcela Feudale cruzó a la cantante con un picante análisis: "Por más de que te lo dijeran, cuando vos lo ponés en el relato, si la ponés a ella también es como que te choca que te comparan con ella". "¿Cómo crees que lo voy decir así?", le respondió Gladys, a lo que "La Enana" retrucó: "Sí".

La continuación del cruce entre "La Bomba Tucumana" y "La Enana" Feudale

Gladys: "Vos no estás escuchando... Nada que ver"

Feudale: "¡No, pará! No me grites. La viralización de ese video se hizo justamente por eso".

G: "Y porque toda la gente piensa mal, no fue con esa intención. La gente que es mala como vos, piensa es"

F: "La que es mala sos vos, porque vos sos la que ponés en ese corrillo a una persona que no te gusta parecerte. Esa es la verdad. Te salió naturalmente"

G: "Tenés maldad, en cambio yo no tengo maldad, querida. Y la gente que creyó eso, es toda la gente que es mala"

La Bomba Tucumana destruyó a Tini Stoessel y María Becerra

Gladys "La Bomba Tucumana" no le huye a las polémicas. De hecho, hasta las genera. Tal y como ocurrió cuando le preguntaron sobre las artistas argentinas del momento y compartió su fulminante punto de vista.

El cantante diálogo con Implacabes sobre sus nuevos proyectos en un tono más que agradable. Pero la nota tomó otro carril cuando la cronista le preguntó: "¿Qué te parecen estas nuevas generaciones de María Becerra, Trueno... del trap?".

"Me gustan, pero me parece todo igual. A veces no sé quién es la persona, si es Tini o María Becerra, o si es otra...", sostuvo la creadora de "La pollera amarilla". A lo que la notera le planteó: "Igual, Tini es más del pop".