La dura revelación de Silvina Luna sobre su salud: "Es una condición"

Luego de tener que internarse de urgencia y despedirse de El Hotel de los Famosos por unos días, Silvina Luna regresó con otra perspectiva de su situación de salud.

Luego de unos días alejada de las grabaciones de El Hotel de los Famosos para enfocarse en su salud, Silvina Luna regresó al reality show con una nueva perspectiva sobre su vida y el problema que la afecta desde hace ya algunos años. En la segunda semana de competencia, la mediática empezó a sentirse mal y se realizó unos estudios de rutina, pero los resultados fueron alarmantes: algunos valores le dieron elevados y, por consejo de su médico, fue a internarse.

Silvina Luna se mostró muy afectada por su despedida del programa de El Trece, pero una vez recuperada, la producción le dio la oportunidad de reincorporarse y continuar en carrera. Así es como, en la velada del jueves 7 de abril, la ex Gran Hermano volvió al programa y sorprendió a todos sus compañeros. Sin embargo, luego de instalarse y ponerse a tono con la competencia, hizo una fuerte declaración sobre su salud.

"Con respecto a tu salud, yo sé que vas para adelante y no te victimizás. Me encanta eso. Pero, por momentos, ¿sentís que es una especie de condena?", fue la consulta disparadora de Nico Maiques. Ante la pregunta tan personal del actor, Silvina Luna abrió su corazón y contó sus emociones al convivir con esta situación de salud. "Sí, al principio como que sentía que mi vida estaba totalmente teñida por eso que me había pasado", reveló la modelo.

Sin embargo, pese a que le costó enfrentarse a sus problemas de salud y aceptarlos como una condición para el resto de su vida, Silvina determinó que no dejaría que este problema se adueñe de su vida. "Con el tiempo, intenté que sea una condición, pero que no me defina", finalizó la actriz al respecto.

El emotivo regreso de Silvina Luna a El Hotel de los Famosos

Luego de pasar unas semanas internada y poder estabilizar sus valores elevados, Silvina Luna tuvo un emotivo regreso a El Hotel de los Famosos. "Estoy volviendo, no lo puedo creer. Abro la puerta del hotel… muchos nervios de volver a encontrarme con mis compañeros", comenzó por decir la modelo a penas ingresó de nuevo al reality.

"Yo me fui de acá del hospital y del hospital acá, sin escalas. No pasé por mi casa, estuve cinco días en cama. Hoy llego acá y, de a poquito, empiezo a mover el cuerpo y vuelvo a la normalidad de mi vida", expresó Luna. Además, contó que deberá tener en cuenta algunos cuidados para evitar otro episodio de este tipo en el programa.

"Cuidados que tienen que ver con más hidratación, comer sin sal, alinearme más con las comidas, regenerar el cuerpo después de cada ejercicio, no tomar sol… Varias cositas, pero bueno. Estoy con mucha energía y ganas de disfrutar cada minuto. Me cambiaron la medicación, me van a ver un poco hinchadita de cara por eso"