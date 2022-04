La dura fobia que sufre El Tucu López: qué es la koumpounofobia

El Tucu López sufre de una fobia muy particular y decidió compartirlo en el programa "Emparejados", transmitido por América TV.

"El Tucu" López captó la atención de toda la televisión argentina. A través del programa Emparejados, por América TV, el conductor decidió compartir cuál es la fobia que sufre luego de que uno de los invitados confesara qué es lo que más le genera asco.

En una charla con Germán Tripel y la música Flor Otero, "El Tucu" y Sabrina Rojas -su pareja- dialogaron acerca de la repugnancia que al ex-Mambrú le genera la yerba húmeda del mate. "Es rarísimo", manifestó. Sin embargo, el presentador de 41 años le remarcó: "Yo te banco y te quiero".

Inmediatamente después, Sabrina lo interrumpió y reveló: "Él le tiene asco a los botones. Hace un esfuerzo enorme para tener ahora esto (NdeR: la camisa) puesto". El tucumano volvió a tomar la palabra y admitió el problema que tiene: "Sí, sí. Esto que tengo puesto... la camisa, me da arcadas. Te juro. Los botones de plástico me dan...". "Creo que no es la primera vez que lo escucho", le resaltó Otero.

El Tucu López revela a qué le tiene fobia en el programa de América TV con Sabrina Rojas.

Curiosamente, Rojas acotó que el hijo que tiene con Luciano Castro también padece el mismo inconveniente: "Tengo a mi hijo que también le pasa, desde que tiene 6 meses. Le ponía botones y lloraba. Se los sacaba y se calmaba. ¡Rarísimo!". Finalmente, "El Tucu" López volvió a referirse a los botones que tenía en la camisa y señaló que la estaba pasando muy mal: "Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, quiero que lo sepan".

Qué es la koumpounofobia

La koumpounofobia es el miedo irracional a los botones. Aquellas personas que le tienen fobia suelen evitar usar pantalones, camisas y atuendos que tengan botones o incluso algún accesorio. Eso sí, existen diferentes tipos de grados de intensidad: muchos no pueden usarlos, otros no pueden verlos; mientras que hay casos de gente que no puede siquiera imaginarlos.

Síntomas que puede generar la koumpounofobia

Falta de aire.

Temblores.

Transpiración excesiva.

Náuseas.

Problemas gastrointestinales.

Boca seca.

Taquicardia.

Ansiedad

Falta de claridad para hablar o pensar.

Tensión en los músculos.

La fuerte advertencia de Luciano Castro para El Tucu López

Luciano Castro sorprendió a todos al disparar una dura advertencia para Luis "Tucu" López, quien está en pareja con Sabrina Rojas, madre de sus hijos. "Las cosas van a cambiar", avisó el actor en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), donde describieron como "rara" esta inesperada observación.

La buena relación que tienen Luciano Castro y Sabrina Rojas con Tucu López y Flor Vigna sus respectivas nuevas parejas suele ser un tema que sorprende al mundo del espectáculo. "Lograron una linda familia ensamblada con Sabrina, con el Tucu… sé que han ido, de hecho, a verla al palco", le comentó la cronista de Socios del espectáculo a Castro.

"Nos llevamos muy bien, tenemos buen diálogo", reconoció el actor sobre la familia que armaron con sus hijos, Rojas, López y Vigna. Pero lo que más sorprendió fue el siguiente comentario de Castro, que provocó muchos comentarios en el piso del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece: "Con buen diálogo y con respeto se va a llegar muy lejos. Cuando no haya buen diálogo y no haya respeto, las cosas van a ser distintas". "Mientras que haya buen diálogo y que haya respeto es inmenso adónde puede llegar", cerró el actor.