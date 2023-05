La drástica decisión que tomó Masterchef con uno de sus participantes más queridos

Aseguran que la producción ya tiene tomada una decisión con respecto a uno de los cocineros favoritos del ciclo.

Masterchef ya inició su última instancia de competencia y empezaron a perfilarse los cocineros que podrían llegar a la gran final. Sin embargo, salió a la luz una drástica decisión por parte de la producción que decepcionó a muchos televidentes.

La instancia de repechaje generó gran tensión entre los concursantes y el público de Masterchef, ya que solo 2 participantes tenían la oportunidad de volver a las cocinas tras su eliminación. Finalmente, el jurado dejó libre un tercer lugar para que elijan los mismos concursantes y allí se definió que Antonio, Juan Ignacio y Estefanía retomaran la competencia. Pero uno de ellos no tendrá el mejor final en la competencia.

Según informó la periodista uruguaya Adriana Bravista, uno de los participantes que reingresó a la competencia no llegará a la instancia final que muchos televidentes desean. Se trata de Antonio, el joven salteño de 19 años que conquistó al jurado y al público por su humildad y su gran amor por la gastronomía.

"Adelanto. Antonio vuelve en el repechaje y lo eliminan en las semifinales", había escrito la comunicadora en su cuenta de Twitter antes de que se definiera el repechaje. La primera parte de su anuncio ya se cumplió, motivo por el que muchos televidentes creen que esta información es verídica. De esta forma, Antonio no llegará a la gran final como gran parte del público desea.

Zaira Nara desenmascaró el secreto mejor guardado de Wanda: "La robó"

Zaira Nara expuso a su hermana Wanda y sacó a la luz una gran mentira que la conductora tapó por mucho tiempo. Las reconocidas modelos compartieron un divertido momento en Telefe, pero en un descuido, la menor de las Nara desenmascaró a su consanguínea delante de todos.

Este lunes 29 de mayo, Zaira asistió como invitada sorpresa a Masterchef Argentina, ciclo conducido por Wanda en el prime time nocturno del canal de la familia. La modelo llegó para ayudar a cocinar a su hermana en un desafío que, si salía bien, le brindaría tiempo extra a los cocineros para hacer el desafío del día. Sin embargo, antes de empezar con la receta, la hermana menor mandó al frente a la mayor.

"Wanda es famosa por su torta de manzana, ¿y vos?", le consultó Germán Martitegui a penas la presentó. Entonces, Zaira replicó con rapidez: "Por lo mismo, no sé en que momento Wanda se la adjudicó que era de ella". Atónita, la conductora intentó defenderse al contar que se trataba de una receta familiar, pero su hermana no la dejó avanzar.

Contundente, la dueña de Zaira Beauty aseguró: "La verdad es que me la robó. Ella la hacía para agasajarme a mí, pero la realidad es que era mía. No podía no decir que era así". "Es el único talento de la familia. Ni la torta me dejan, qué es lo único que me sale bien", replicó Wanda indignada ante las burlas del jurado.