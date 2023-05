La drástica decisión de Chantal Abad tras el escándalo en Cocineros Argentinos

En medio del escándalo por su incorporación a Cocineros Argentinos y la salida de Juan Ferrara, Chantal Abad contó la drástica decisión que tomó.

Chantal Abad tomó una drástica decisión en medio del escándalo que se suscitó por su llegada a Cocineros Argentinos y la inesperada salida de Juan Ferrara del histórico ciclo de cocina de la TV Pública. "Me siento incómoda", se sinceró la chef en diálogo con Intrusos, en donde también reveló qué decidió respecto a su desembarco en la señal.

Tras más de una década en Cocineros Argentinos, Juan Ferrara se fue del histórico programa gastronómico en medio de un escándalo, que incluyó la llegada de Chantal Abad al ciclo. Mientras en algunos programas de espectáculos aseguraron que el chef fue despedido luego de reclamar por haber quedado relegado por la incorporación de su nueva compañera, el propio Ferrara aclaró que no se fue por decisión propia pero desligó a Abad de la situación.

Preocupada por la violenta reacción que hubo en las redes y las amenazas que recibió, Chantal Abad dialogó con Intrusos y reveló la fuerte decisión que tomó junto a la producción de Cocineros Argentinos. "Ayer tuve una reunión con la gente de la productora que la verdad que me escucharon", comenzó explicando la chef en el ciclo de Flor de la V.

"Yo les dije: ‘Yo me siento incómoda. Entiendo que Juan ya hizo su parte, que fue salir a hablar públicamente y a decir que esto no tiene nada que ver conmigo, entiendo que ustedes hicieron lo mismo", sumó Abad. Angustiada por la repercusión que tuvo su incorporación al programa y la salida de Ferrara, Chantal explicó la decisión que tomó y que le comunicó a la producción de Cocineros Argentinos: "Me parece que necesitamos hacer un parate, ordenar esto y que no haya un ápice de duda con nada, que todo esté claro y transparente para todos y que de ahí en más podamos trazar un camino". De esta forma, la cocinera dejó en claro que volverá al programa de la TV Pública una vez que se calmen los ánimos por la partida de Juan Ferrara.

Chantal Abad pasa por su peor momento tras el escándalo en Cocineros Argentinos: "Muerte"

La desvinculación de Juan Ferrara de Cocineros Argentinos (Televisión Pública) abrió una grieta en el histórico ciclo gastronómico y la peor parte de las críticas se la llevó la chef Chantal Abad, nueva integrante del programa. "Me desearon la muerte", sentenció Chantal desencajada por la funesta repercusión que tuvo su ingreso al programa.

Invitada al magazine A la Tarde (América TV) Chantal compartió algunos de los durísimos mensajes que recibió por su incorporación a Cocineros Argentinos y se mostró afligida por la reacción de muchas personas que cuestionaron su presencia en el clásico formato de la señal estatal. "Vos no sabés los mensajes tremendos que estoy leyendo. 'No me parece que se preste a estos programas de cuarta para generar más conventillo, debería quedarse en el molde y no opinar', 'la gente lo quiere a Juanito y a ella no'", leyó la cocinera.

De forma instantánea, Karina Mazzocco procuró calmarla y le aconsejó: "Chantal ya no podés leer esto". Asumiendo los riesgos de leer el hateo de las redes, Abad polemizó: "Hoy me toca a mí y yo le pongo el cuerpo, pero esto también le pasa a gente que no es conocida: le pasa a un pibe en el colegio, con sobrepeso, con algunas discapacidad o con otra identidad de género (...) Una trata, en lo personal, de laburarlo internamente para que no le haga mella, pero, por otro lado, no puede dejar de verlo como un fenómeno. Es fuerte".

"Te saca las ganas de continuar que te estén diciendo cosas espantosas sin razón de ser. Yo no estoy diciendo que tengo que gustarte o no, podés no consumirme, no verme, no seguirme, pero de ahí a desearme la muerte. Me dijeron 'esta moishe de mierda'", siguió, afligida. "En mi rubro uno transmite buena onda y ganas de cocinar, vas por un lado positivo, no de conflicto. Entonces cuando de repente te sentís en el ojo de tormenta decís bueno, ¿cuál es el costo?", cerró antes de que el equipo de Mazzocco hiciera referencia a la polémica salida de Juan Ferrara de Cocineros Argentinos y de los problemas que eso habría traído en el equipo.