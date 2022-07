La dramática infancia de Oriana Junco: "Todo era prohibido"

La mediática Oriana Junco visitó a Florencia Peña y recordó cómo transitó su infancia como persona trans.

Luego de anunciar que se iría del país con ofrecimientos laborales en Europa, la actriz, relacionista pública y mediática Oriana Junco fue a la televisión y recordó cómo transitó sus primeros años como persona trans, en una etapa de prohibiciones y falta de deconstrucción en el mundo. "Para mi mamá siempre fue natural", comentó.

En un emotivo mano a mano con Florencia Peña, en el programa La Puta Ama (América TV), Oriana comentó: "Mi infancia fue muy feliz, éramos mi mamá, mi papá y yo. Yo jamás pedí hermanos. Yo crecí en un momento en el que no había explicaciones de género y donde todo era prohibido".

"Pero cuando se iba mi mamá de la casa que teníamos en Caballito, yo corría y me ponía toda su ropa y los zapatos. Todo esto con diez y once años. Siempre me gustó la ropa de mujer", agregó, conmovida. "En mi casa no hizo falta decir absolutamente nada. Yo me maquillaba con mi mamá y para ella siempre fue natural. Pero sí me pedía que se lo escondiera a mi padre", señaló Oriana.

El romance secreto de Oriana Junco y Antonio Gasalla: "No lo conté jamás"

En otro momento de la charla, Oriana Junco dio a conocer un romance de su juventud que nunca contó en público. La celebridad reveló que estuvo en pareja con el actor y comediante Antonio Gasalla y sorprendió a Flor Peña. "¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo. Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao", indicó.

"Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo. En el año noventa y pico él tenía un campo y ahí empezamos una relación amorosa", cerró Oriana Junco, quien manifestó que no cree que Gasalla se enoje por la revelación ya que "él me ama".