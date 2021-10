La dramática enfermedad que padece Lía Crucet: "No hay marcha atrás"

Karina, hija de Lía Crucet, confirmó que su madre padece demencia frontotemporal y podría ir a un geriátrico, ya que su marido no puede hacerse cargo.

Lía Crucet vive un verdadero calvario por su estado de salud y su familia sufre por no poder ayudarla. Semanas atrás tuvo que ser operada luego de romperse la cadera en una caída y casi no puede caminar porque siente mucho dolor. Ahora su hija Karina,contó que padece un problema que podría derivar en una internación en un geriátrico, ya que su marido no puede hacerse cargo.

“Su problema no tiene marcha atrás. Tony Salatino me dijo que iba a tener que internarla en un geriátrico. Es dura la situación, porque está cada vez peor, no es que va a mejorar”, sostuvo la también cantante en diálogo con Nosotros a la mañana. Según explicó, su madre padece demencia frontotemporal.

Acto seguido, reconoció que a pesar de las complicaciones mantiene un buen vínculo con ella, que este jueves la llamó porque quería hablar con ella. “Me separé, estoy pasando por un momento difícil. Es como que ella lo presintió, me dijo: ‘Hija, algo te pasa. Quiero que sepas que yo te amo’. Me largué a llorar porque me emocioné. No le dije nada de lo mío”, precisó Karina.

Por último, volvió a hacer énfasis en que la referente de la movida tropical tiene un problema cognitivo que se va a ir a agudizando: “Su esposo iba a ver si SADAIC podía cubrir el geriátrico. Yo pedí que la trasladaran para acá, porque está en Mar del Plata. Pero Toni parece que no quiere. Él tampoco está en condiciones de cuidarla. A veces está muy volado y me confunde con mi hija. Lía reconoce algunas cosas, pero ya está. Si la ven no es la misma que vimos en otro momento”.

Lía Crucet tuvo un accidente doméstico y agravó su estado de salud

La cantante de cumbia Lía Crucet, de 69 años, tuvo un accidente doméstico tras haberse caído en su casa y fracturarse la cadera. Además de este incidente, Lía está bajo tratamiento psiquiátrico de salud mental y, desde principios de 2021, llama la atención de sus seguidores por una pérdida de peso bastante notoria.

“A principio de año nos preocupó a todos con su cambio físico extremo, con su delgadez. Adelgazó más de 60 kilos, estuvo internada en una clínica psiquiátrica para recomponer su salud mental”, prosiguió Maucci. “En el mes de abril recibió el alta y continuó con su tratamiento. En el día de hoy, ella sigue con el tratamiento y tomando la medicación correspondiente, con asistencia psiquiátrica y diferentes enfermeros que la visitan”.