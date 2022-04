La difícil situación que enfrenta Ángela Leiva: "Está esperando"

La cantante estaría nuevamente en pareja y ya habría un fuerte escándalo que complica su situación sentimental. Dos periodistas revelaron detalles sobre el calvario de Ángela Leiva.

Ángela Leiva viviría un complicado momento personal por un supuesto conflicto que su novio tendría con su ex. La intérprete de Amiga Traidora comenzó una relación con uno de los músicos de su banda y varios periodistas de espectáculos revelaron información sobre un secreto del joven que Leiva no sabría.

"Él está esperando un hijo con otra, pero ella está de novia, muy enamorada", soltó Luli Fernández en Socios del Espectáculo sobre la complicada situación que debería enfrentar la finalista de Cantando 2020. Leiva y Gabriel Mikelovich, percusionista de su grupo musical, se mostraron desde San Martín de los Andes en una íntima foto. "El no blanqueo de él tiene que ver con esto de la ex de él embarazada", agregó Rodrigo Lussich.

Fernández agregó que la cantante no estaría enterada acerca del asunto que involucra a su actual pareja. "A él no le importó nada, ni yo ni este embarazo. Así que seguro que Ángela no sepa de esta situación", cerró Luli en alusión a las palabras que Ornella, la ex de Mikelovich, habría expresado con mucha bronca por el supuesto abandono del padre de su hijo.

Ángela Leiva sobre su lucha contra sus inseguridades por su cuerpo

Leiva se expresó hace algunas semanas en Socios del Espectáculo sobre su situación sentimental y dejó en claro que tenía otras prioridades. "Estoy intentando trabajar primero en el amor propio, pero tampoco descarto volver a enamorarme. Todos tenemos nuestras inseguridades, todos somos personas, seres humanos", enunció la actriz de La 1-5/18. Y sostuvo: "Lo viví en la novela, lo viví en el Bailando, donde exponía mi cuerpo. No es lo mismo que hacer un show. Lo trabajo a diario y cada día me quiero un poquitito más".

"Verme, aceptar mi cuerpo. Tengo un montón de mambos. Yo le pongo humor, le pongo actitud a la vida, pero me duele. En redes intento no leer nada, solo las cosas lindas que me envían", añadió la celebridad y así dejó en claro cuánto las expectativas sociales relacionadas con los prototipos de cuerpo hegemónicos afectan a las personas. Y cerró: "No me dejaba trabajar y me hostigaba. Me sentía un trapo de piso y sufrí violencia psicológica".

Leiva aprovechó esa misma entrevista para reprocharle a Rodrigo Lussich algunas críticas destructivas que el periodista había hecho sobre su trabajo en la tira de Adrián Suar. "A mí sobre todo, me costó un poco al principio pero me agarraste después, te adueñaste del personaje", respondió Lussich.