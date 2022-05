La desoladora tristeza que transita Marcelo Polino: "Es muy horrible"

El popular jurado de realities Marcelo Polino habló del difícil tránsito que lo llevó a renunciar a su deseo más anhelado.

Marcelo Polino habló de su actualidad y sus sentimientos, y reveló el motivo por el que decidió renunciar a su deseo más anhelado. "Es muy horrible", remarcó en una entrevista, apenado por dar marcha atrás a una de las búsquedas más grandes de su vida.

Invitado a Socios del Espectáculo (El Trece), Polino habló del drama que lo atraviesa, tras tomar un rumbo que no hubiese querido para su vida. "Yo durante diez años hice el trámite de adopción que se renueva cada dos años”, contó el periodista de espectáculos.

Y, con emoción y un dejo de tristeza, reveló: “Es muy invasivo, muy horrible. Aparte si me dan un chico ahora voy a ser el abuelo, si lo voy a buscar a la escuela no me voy a poder agachar a agarrar al niño”. Por este motivo, Polino optó por dejar de intentar ser papá y concentrar su atención en sus vínculos y amistades.

Polino bailó por primera vez en la televisión

Durante su paso como jurado de ShowMatch (El Trece), una de las cosas que los participantes más le recriminaban a Marcelo Polino es que jamás se lo vio bailar, y aún así tenía poder de decisión en el programa junto a profesionales que sí tenían conocimientos artísticos como Moria Casán, Graciela Alfano, Reina Reech y Carmen Barbieri, entre otros. Y en Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares decidieron patear el tablero y desafiar al periodista.

"Vos que nunca bailaste en televisión. ¿No harías un pasito mínimo con nosotros?", preguntó Lussich. Divertido, el periodista improvisó unos pasos junto a los conductores del magazine de El Trece y mostró cómo se lleva con el baile y las coreografías coordinadas.

Cómo será el nuevo programa de Marcelo Tinelli

"¡Volvemos con todooo!", comenzó el conductor, contento por la buena nueva. Además, compartió un video mostrando el éxito mundial del formato que conducirá. "Se viene CANTA CONMIGO AHORA", escribió Marcelo Tinelli, confirmando de esta forma qué proyecto lo tendrá nuevamente en la pantalla de El Trece. El concurso de canto tiene la particularidad de que reúne a 100 jurados expertos en un mismo lugar, y ya se conocen las fechas para audicionar y formar parte del nuevo reality de la señal del Grupo Clarín.

El reality estará inspirado en el éxito de la BBC, All Together Now. En el programa, los jurados votan con un método muy particular: deben ponerse de pie para que se encienda una luz en su sitio y de esa forma le otorgan un punto al concursante. De acuerdo a su puntaje, los participantes pasan o no a la segunda instancia, donde compiten entre sí.