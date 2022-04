La desilusión de María Valenzuela con los famosos: "Con los dedos de una mano"

María Valenzuela se mostró desilusionada con las actitudes de muchos amigos luego de haber hecho públicos sus problemas de salud. Qué dijo la actriz.

María Valenzuela sorprendió una vez más al referirse a sus constantes problemas de salud durante la entrevista con Socios del espectáculo (El Trece). Puntualmente, se habló de la decepción que se llevó ante la falta de empatía de sus amigos una vez que ella hizo público lo que estaba padeciendo en varias partes del cuerpo.

En la previa al viaje de la actriz de 65 años a Ushuaia (Tierra del Fuego) justamente para resolver estos temas, el cronista del programa de televisión que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la abordó. Entonces, le hizo una serie de preguntas cuyas respuestas llamaron la atención.

La decepción de María Valenzuela con sus amigos tras sus problemas de salud

El notero directamente le consultó a la artista en este contexto complejo de su vida: “¿Tuviste el apoyo que esperabas?”. Entonces, ella reaccionó con un “¡no!" contundente. "¿De la gente que yo esperaba, de mis colegas? No", insistió.

Visiblemente dolida, María Valenzuela remarcó: "Tengo más de 50 años de profesión. Colegas que yo esperaba un mensaje en Instagram o un llamado porque tienen mi teléfono… Nothing (nada)”, se despachó. Igualmente, aclaró que “hubo algunos que sí" y puntualizó: "Pero los que yo más pensaba, nadie. Compañeras de las últimas cosas que he hecho, nada... Con los dedos de la mano las contamos”.

No obstante, la protagonista también se consoló con la personalidad que tiene para sobrellevar este tipo de situaciones y reveló: “Juan, mi hijo más chico, siempre dice ‘mamá no le pone el pecho a las balas, mamá le pone el pecho al tren bala’. Estoy acostumbrada a eso, es mi esencia”. “Mi vida no ha sido fácil y no lo es, pero estoy de mejor humor”, profundizó la prestigiosa artista argentina.

María Valenzuela viaja a Ushuaia para resolver sus problemas de salud

Como parte del diálogo con el periodista que la abordó, la actriz detalló que en breve se marchará a Tierra del Fuego para ser atendida por su odontólogo de confianza: Marcelo Carta. “Ahora voy al VIP, desayuno, saco la computadora, juego al SuperCity un rato y, cuando me digan de embarcar, me meto en el avión", reconoció María. Y completó: "Allá me están esperando muchos amigos y gente que conozco, pero que me espera con los brazos abiertos”.

Qué le pasó a María Valenzuela en la boca

A comienzos de este 2022, la artista sorprendió con sus apariciones en la televisión y en las redes sociales. Cuando muchos ya habían empezado a criticarla por su aspecto físico, la actriz pidió que no hablaran más e informó: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo me surgió un dolor tan grande que no me permite comer".

Además, había contado que "el odontólogo se llama Manuel" y que "por razones legales" no puede dar a conocer su apellido. En ese entonces, María había remarcado que "Manuel no está en Argentina". "La doctora De Cataldo -su abogada- dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, insistió de cara a sus fanáticos.

En un video muy fuerte en su cuenta oficial de Instagram (@mariavalenzuelaok), había comunicado: “Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina. Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Te suplico que tengas piedad de mí”.

“Otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez comienza mi tratamiento para ganar tiempo. Así, cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta”, anticipó el 8 de marzo pasado en la grabación de sí misma.