La desgarradora despedida de Mario de Candia, exlocutor de Bendita: "Te fuiste"

La dolorosa despedida de Mario De Candia, el histórico locutor de Bendita TV, en sus redes sociales.

Mario De Candia publicó en sus redes una desgarradora carta en la que revela que está atravesando uno de los peores momentos de su vida. "Te fuiste sin querer irte", escribió el reconocido locutor, que vive en España desde el 2020, donde se fue al renunciar a Bendita TV (El Nueve), programa del que fue parte durante 13 temporadas.

Así como las redes sociales son una forma de compartir momentos felices, proyectos, bloopers y situaciones divertidas, mucha gente también las usa para despedirse de algún ser querido que lamentablemente falleció. Tal fue el caso de Mario De Candia, el histórico locutor de Bendita TV, que publicó una desgarradora carta en su cuenta de Instagram -donde tiene unos 12 mil seguidores-, en la que se despidió de su joven sobrina Valentina, hija de su hermana Eliana.

"Esta es de esas cosas que jamás deberían pasar... De esas que no tienen explicación. Y que si la tuviera, no sería nunca suficiente", comenzó De Candia en su dolorosa misiva virtual. En ese sentido, el histórico locutor del programa que conduce Beto Casella en El Nueve continuó: "Valen, me gustaría tenerte así abrazada y decirte que es un error, un malentendido, y que el tío Mario lo va a solucionar".

"Te fuiste sin querer irte. Tan pronto, tan violentamente que me cuesta procesarlo", agregó muy dolido De Candia, quien en el 2020 dejó Bendita TV para mudarse a España a "probar suerte", como el propio Casella había contado en su momento. Cabe destacar que De Candia fue la voz del ciclo de El Nueve durante 13 temporadas de forma ininterrumpida. Además de asegurar que sabía que fue una "nena feliz y amada", el locutor reconoció que nada lo consuela en este momento, ni a él ni a sus seres queridos.

"Dale un beso al abuelo de mi parte. Seguro él te va a cuidar mientras estén allá. Mientras tanto así te voy a recordar, sonriente y feliz. Dando y recibiendo amor", sumó De Candia en su dolorosa carta virtual. Para cerrar, el histórico locutor de Bendita TV concluyó muy emocionado: "Te quiero montones, siempre!". Sus excompañeras Alejandra Maglietti y Edith Hermida fueron algunas de las decenas de personas que lamentaron la noticia y le brindaron todo su cariño a Mario De Candia en este difícil momento.

La relación de Mario con sus compañeros de Bendita

El locutor se refirió hace un tiempo a cómo quedó su relación con los integrantes de Bendita y lanzó: “A Beto le escribo cada tanto y le cuento. Él se interesa por saber cómo estoy. También con Maglietti, Edith, Any, Lola y Carlita... Me mantengo en contacto con casi todos y los quiero muchísimo. A Edith le debo haber conocido a mi mujer, ni más ni menos”.

“Me cuesta por la diferencia horaria, pero veo los resúmenes en YouTube y no lo hago sólo por una cuestión de cariño sino porque me gusta el programa. Yo era fan de Bendita y sigo siéndolo, es una propuesta insuperable si te querés informar y divertir. Ahora que estoy afuera lo puedo decir sin sentirme mal”, sumó en referencia a su consumo del programa de El Nueve.