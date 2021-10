La desgarradora confesión de Chiche Gelblung: "Si no trabajo me muero"

El periodista Chiche Gelblung destacó la importancia que le da en su vida al trabajo y lanzó una contundente reflexión en Polémica en el bar.

En medio de un acalorado debate por la salud de la histórica conductora Mirtha Legrand, Samuel Chiche Gelblung dio una dura reflexión sobre la relación que mantiene con el trabajo, "Si no trabajo me muero", sentenció, angustiando a todo el equipo de Polémica en el Bar.

La reciente internación de Mirtha Legrand volvió a poner en el centro de la escena su amor por la conducción de las históricas mesazas. Aunque también algunas personas también se atreven a agregar que el trabajo para la diva de 94 años es una necesidad. Así lo consideró Chiche Gelblung, otra personalidad que lleva muchos años en la televisión. "Las luces de la tele son el oxígeno de Mirtha, muchachos", aseguró el periodista de 77 años, que suele jactarse de las pocas veces que faltó a Polémica en el bar. Sus ausencias en el ciclo de América se dieron cuando estuvo internado en terapia intensiva debido a un cuadro de neumonía que puso en riesgo su vida.

Coincidiendo con el punto de vista de su compañero, Flavio Azzaro lanzó una polémica teoría: "¿Chiche, vos por qué seguís trabajando? No es por la plata. En parte es porque si vos dejás de laburar, en dos meses te vas". Pese a la sorpresa que podrían haber causado las palabras del periodista deportivo, Chiche Gelblung no se molestó ni se escandalizó, sino que concordó con su razonamiento.

"Me muero. Toda la gente que deja de trabajar, se muere", coincidió el histórico periodista. Inmediatamente, Chiche continuó detallando sus argumento: "Es que cuando vos tenés este tipo de trabajo, que te da adrenalina, es muy difícil. Para mí, cada día empieza un nuevo desafío". "¿Cuántas veces pensaste ‘si dejo de laburar me muero’?", insistió Azzaro. "No entra dentro de mi menú", descartó el histórico periodista la posibilidad de dejar de trabajar.

Marcela Tauro y una insólita experiencia paranormal: “Me llevó una nave”

La periodista Marcela Tauro reveló que vivió una experiencia paranormal cuando trabajaba como redactora en la revista Gente y ofreció lujo de detalles del insólito momento que protagonizó. Además, confesó que el conductor de televisión Beto Casella fue quien la socorrió cuando lo necesitó, lo que le dio aún más veracidad a su relato.

“Yo tuve un episodio. Hace unos años una nave me llevó a Ranelagh cuando salía de Gente, en Azopardo y México. Iba manejando sola a eso de las tres o cuatro de la madrugada, vi una luz y no me acuerdo más nada”, comenzó su descargo la ex panelista de Intrusos, en el ciclo Polémica en el Bar.

“Lo único que me acuerdo es que mi compañero de ese momento, Beto Casella, me fue a buscar. Dicen que el auto estaba ahí pero yo estaba tirada y desnuda, pero esa parte es la que no le creo a Beto”, cerró Marcela Tauro, ante la mirada de asombro de todos sus compañeros de ciclo. Por su parte, Ximena Capristo sumó una anécdota de su vida en la que tuvo una experiencia similar: “Yo también tuve un episodio. En ruta 12, estábamos de gira con el micro de Algunas Mujeres a las que le Cagué la Vida. Salíamos de Rosario del Tala y se hace una luz enorme muy fuerte que vimos todas las chicas”.