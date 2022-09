La "decepción enorme" de Jorge Rial con Juana Viale y Mirtha Legrand: "No se puede creer"

Jorge Rial vio el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla chica y destrozó tanto a Nacho Viale como a su hermana Juana.

Jorge Rial aprovechó el inicio de Argenzuela para destrozar a Nacho y Juana Viale tras el esperado regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece, sucedido el fin de semana pasado. "Una decepción enorme", disparó picante el conductor de C5N, quien desde hace muchos años es bastante crítico con todo lo que rodea a la familia de la diva.

Después de dos años de ausencia por la pandemia y varios meses de negociaciones, Legrand regresó a la pantalla de El Trece con La noche de Mirtha el sábado pasado. Así como la diva volvió el sábado, la mesaza del domingo estuvo a cargo de Juana Viale, quien se había encargado de conducir los dos ciclos durante la ausencia de su abuela.

El regreso de Mirtha generó muchas repercusiones, entre las que sin dudas se destacó la fuerte opinión de Jorge Rial, quien dio su parecer el lunes en Argenzuela. "Nacho, a ver... Nosotros tenemos nada más que un mueble y estas 5 voces, y así y todo estamos mejor producidos que la cena que le armaste a tu abuela con todo a disposición para hacer algo bueno, ¡Dale, Nacho!", comenzó durísimo el conductor en su programa de C5N.

Pero la cabeza de la productora StoryLab no fue el único que sufrió las críticas de Rial, sino que también la ligó su hermana Juana, "la nietísima", como la definió el periodista. "Ahhh el ego que tiene es enorme, impresionante. Mi programa, mi escenografía, mis invitados, mi gente.... yo, yo, yo y yo... No se puede creer", agregó picante.

Sin embargo, eso no fue todo, porque Rial siguió pegando con todo: "Nacho, escuchame, lo único que tenés que hacer en tu vida es producir los programas de tu abuela y después andar en moto. ¡Es lo único! Y fijate lo que hiciste. Fue una decepción, pero una decepción enorme. ¿Eso fue todo lo que se ocurrió? Mirá que tuviste tiempo para armar algo mejor eh...". En ese sentido también fulminó al productor por los invitados, que pese a no ser "malos", consideró que no eran los indicados para el esperado regreso de Mirtha a la televisión.

"Nacho, estás choreando. Entregate, entregate en la comisaría más cercana, ahí por Barrio Parque", cerró muy picante el conductor de Argenzuela.

Juana Viale apuntó contra la producción de El Trece

"Buenas, buenas. Primer programa de mi ciclo, Almorzando con Juana Viale. Bienvenidos a todos del otro lado, soy un nervio andante", comenzó la emisión la hija de Marcela Tinayre, llena de euforia. El discurso inicial de la actriz continuó con un palito para su producción.

Viale se pronunció sobre los preparativos del programa estreno de su ciclo y enunció: "Todo lo que tenía que salir mal, salió mal". A pesar de ese dardo, Juana continuó en alusión a su felicidad por este nuevo proyecto en su carrera: "Me siento una reina, estoy feliz. Muchas gracias por acompañarme de otro lado de la pantalla".

La hermana de Ignacio "Nacho" Viale minutos más tarde fulminó una vez más a los miembros del equipo de su programa, cuando no reaccionaron ante un comentario. "Qué vuelta, qué regreso el de anoche", soltó Viale en alusión al estreno del programa de su abuela, quien volvió a la televisión después de más de dos años. Ante la no acotación de ninguno de sus compañeros, Juana se mostró algo enojada e ironizó: "Nadie dice nada. No pasa nada".