La cruel traición que sufrió La Niña Loly: "Estuvo mucho tiempo llorando"

En LAM (América TV) ventilaron datos del pasado amoroso del actual esposo de "La Niña Loly", que habrían actuado como una puñalada emocional para la mediática.

Mariana Antoniale, alias "La Niña Loly", se casó en Estados Unidos con Walter Mercuri, un representante de artistas que tiene 53 años y algunos antecedentes penales que fueron motivo de debate en LAM (América TV). En seguimiento del caso, las "angelitas" hablaron de la cruel información que Mercuri le ocultó a la mediática. "Estuvo mucho tiempo llorando", precisó Andrea Taboada.

Toco comenzó en otra noche caliente de LAM, con chismes y enfrentamientos del mundo de la farándula y los medios locales. Allí, Taboada reveló el calvario que atravesó "La Niña Loly": "Hablé con una conocida que conoce muy bien el entorno de 'la Niña Loly' que no está en Buenos Aires, pero no voy a revelar su nombre. Lo que me dijo es que 'la Niña Loly' estuvo mucho tiempo llorando, muy angustiada porque tenía la relación con Walter, pero estaba casado".

Luego de arrojar semejante bombazo, Taboada sostuvo: "Ella va a Córdoba y hace su vida, muy libre". Aportando más información, la abogada Ana Rosenfeld indicó que Mercuri tiene dos hijos y que la causa que tiene es por un tema de abandono familiar. Por otro lado, Pia Shaw comentó que la mediática habría empezado a salir con el representante mientras estaba en pareja con Jorge Rial.

Revelan que el marido de La Niña Loly tiene antecedentes penales: "Hay un robo"

“Averiguando en diferentes sitios que tienen que ver con la información de antecedentes, que hay varios en Estados Unidos, encontré que este señor está registrado en otros sitios como Walter Gabriel Mercuri Rivero”, confirmó Andrea Taboada en un picante informe de LAM (América TV), días atrás.

Al instante, la periodista remarcó que descubrió que él "tiene dos multas de tránsito”, aunque allí el conductor Ángel de Brito apeló a su acidez habitual y acotó: “¿Vos venís con dos multas y me lo vendés como ´antecedentes penales´?”. Entonces, la panelista aclaró que tenía más información y que también "hay un robo" en el haber de Mercuri.

A puro detalle, Taboada comunicó que “Walter (Mercuri) Rivero aparece una dirección de Illinois, esto ocurrió en 2017 (...). Lo que robó no está especificado. Le pusieron una multa simbólica de diez dólares”. Ante la reacción de sus compañeros en el estudio, que opinaron que “era mechero”, la periodista reafirmó que “así haya robado una chuchería, es robo o hurto”.