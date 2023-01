La confesión íntima del Pelado Trebucq que sorprendió a Flor Peña

El Pelado Trebucq hizo una sorpresiva confesión íntima en América TV y provocó una picante reacción de Florencia Peña. El testimonio del ex periodista de Crónica TV que ahora trabaja en A24.

Esteban Trebucq, que se hizo popularmente conocido como "El Pelado de Crónica TV", visitó el programa La Puta Ama (América TV) y se sumó a la sección "Las Rapiditas": en dicho marco, el periodista que desde 2023 trabaja en A24 causó un gran revuelo al confesarle a Florencia Peña una intimidad de su vida.

En un ping pong de preguntas y respuestas rápidas, la conductora le consultó varias cuestiones relacionadas a su vida. "¿Le pondrías de título a tu autobiografía 'Crónicas Peladas'?", le consultó Peña. "Eh..., le pondría 'Una vida al palo', me gusta más. Me gustan Los Redondos y soy rockanrolero", respondió rápidamente Esteban.

"Sí, sos como rockanrolero", sostuvo la presentadora de LPA. Y el periodista profundizó: "No sé si soy muy rockanrolero, pero me crié con Los Redondos". Asimismo, consideró que a varios programas de TV le faltan un poco más de chispa: "Yo siempre digo que hay programas a los que les falta rock. ¿No son aburridos los programas que están todos parados leyendo? Les falta rock, rompamos con eso".

Luego de un picante ida y vuelta, y de sostener entre risas que no tiene a Larreta como su "pelado favorito", Flor Peña le preguntó acerca de cuándo fue la última vez que tuvo sexo. "¿Te acordás de la última vez que tuviste sexo?". "Desde ayer", respondió rápidamente "El Pelado Trebucq", con una sonrisa pícara. Finalmente, la conductora le devolvió la respuesta con halagos: "Bueno, veo que estás separado, pero no te va tan mal, ja. No te puede ir mal nunca... tenés sex appeal (NdeR: atractivo físico y sexual), vas para adelante...".

Por qué El Pelado Trebucq se fue de Crónica TV

"Hace cinco meses que vengo hablando con A24 y América. La llegada de Rolando Graña como gerente de noticias aceleró todo. Después de pensarlo, tomé la decisión. No fue fácil, pero este es un desafío inmenso", aseguró Trebucq, quien debutará en A24 como conductor de La cruel verdad.

Contando cómo será su programa en A24, Trebucq reveló: "Voy a tratar de ofrecer una mirada crítica de la realidad. Una realidad dura. Este es un país que se cae a pedazos desde hace unos años. Yo voy a hacer hincapié en la gente que no tiene nada, en los olvidados".

"Aspiro a hablarle a gente que no elije qué comer o directamente no come. No voy a analizar el consejo de la magistratura. Voy a ir al hueso. Yo soy políticamente incorrecto y voy a seguir siendo así porque no me sale ser de otra manera", sentenció "El Pelado", quien ya no tendrá relación alguna con Crónica TV.