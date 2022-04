La China Suárez rompió el silencio y ninguneó a reconocida figura de LAM: "No sé ni quién es"

La actriz y cantante fue contundente a la hora de referirse a la panelista de LAM.

En medio de rumores de acercamiento al futbolista Mauro Icardi, "La China" Suárez habló y deslizó algunas sensaciones sobre este tema. El foco estuvo puesto en Yanina Latorre, ya que se refirió a la mediática y sorprendió con sus dichos.

La situación se observó a través de LAM, por América TV, cuando el movilero "Ale" Castello buscó a la actriz y cantante para aclarar estos rumores. "¿Querés desmentir algo? ¿Te molestó la información que le llegó a Yanina que supuestamente le volviste a escribir a Mauro?", consultó.

"La China" trató de eludir todas las preguntas y seguía su rumbo, pero ante las preguntas del notero ligadas a lo informado por la panelista del programa conducido por Ángel De Brito, lanzó: "Ya te dije que no, no se ni quién es Yanina", mientras pedía que la dejen ir al auto en un estacionamiento.

Siguiendo el móvil, le preguntaron si hubo una carnicería con ella respecto a todo este tema y tampoco se expresó. "Antes dabas notas, Euge, por eso me sorprende. ¿Por qué ahora no? ¿Te puedo preguntar eso?", consultó Castello, quien rápidamente tuvo la mirada fulminante de la ex Casi Ángeles.

Finalmente se subió al auto y no emitió ninguna otra declaración. Por su parte, Latorre sí opinó post nota y aseguró que sabe quién es. "¿Y los chats que tengo de ella de cuando me escribe a mí?".

"La China" y su desvinculación de ATAV

Adrián Suar y su productora Polka no va a contar con los servicios actorales de la "China", protagonista de la novela emitida por El Trece. A través de sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles mantuvo una interacción con sus seguidores y habló sobre este tema.

"Estuvimos hablando pero no puedo por fechas", respondió ante la pregunta:"¿Es verdad que no vas a estar en ATAV?". La noticia circuló Twitter mediante una publicación de Ángel De Brito, quien en un principio mostró una captura de pantalla de la historia de "La China" y la nombró como "ex Polaca". Y al momento de confirmar su desplazamiento de la novela, ratificó: "Como les dije. Ex Polaca".

En este contexto, la actriz sostuvo que le hubiera encantado participar de la ficción y añadió: "Están armando algo lindo igual. Lo miraré desde casa". En paralelo, la ahora exprotagonista de ATAV está por lanzar su proyecto musical como solista y prepara el lanzamiento de una nueva película en la que actuará llamada Objetos, filmada en la provincia de Jujuy y en Madrid, España.