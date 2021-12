La China Suárez, letal contra Paula Varela: “No me voy a pegar un tiro ni saltar de un edificio”

"La China" Suárez fulminó a Paula Varela, periodista de Intrusos, por haber publicado un rumor falso sobre ella y Eduardo Cruz.

“La China” Suárez resuena en los medios de comunicación desde hace semanas por el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, pero algunos periodistas en específico, como Yanina Latorre y ahora Paula Varela, tuvieron serios problemas con Suárez por haber difamado su imagen publicando rumores sobre ella sin ninguna prueba.

Ahora, Varela, periodista de Intrusos, lanzó una información sobre una versión de que “La China” le había mandado un video íntimo a Eduardo Cruz, el marido de Eva de Dominici y hermano de Penélope Cruz. En sus historias de Instagram, ella compartió la noticia, negó por completo esta información y la fulminó por haber publicado esto como si fuese una verdad, sin tener ninguna evidencia.

“La China Suárez le habría mandado un video íntimo a Eduardo Cruz, el marido de Eva de Dominici: ‘No prosperó porque él no le dio cabida’”, dice el título de la nota compartida por “La China”. Debajo, etiquetó a Paula y escribió: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? @palivarela. Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez”.

Historia publicada por "La China" Suárez en su cuenta de Instagram.

“No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir. Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar, ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo? Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro porque por ahora mi salud mental está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’ y son los primeros en ejercerlo”, dijo la China a través de redes sociales.

Historia publicada por "La China" Suárez en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Paula Varela sobre ‘La China’ Suárez y el hermano de Penélope Cruz?

Durante la transmisión de Intrusos, Varela contó frente a las cámaras la versión que le había llegado. “Habría un video que ‘La China’ grabó con Mauro el día en que se encontraron, que estaba en el teléfono de Mauro y que Wanda lo vio. Un video hot, de una situación del encuentro de ellos. Esto es lo que me cuentan”, relató.

“También me dicen que al otro al que ‘La China’ le habría mandado un video hot es al hermano de Penélope Cruz, casado con Eva de Dominici, Eduardo Cruz, hace poco. Habría que hablar con Eva, pero parece que él no le contestó, no le dio cabida y quedó ahí. Me dicen que ‘La China’ es una mina que, si le gusta alguien, ella va al frente”, aseguró frente al programa.