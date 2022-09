La China Suárez confesó lo que nadie esperaba: "No puedo más"

La China Suárez hizo una inesperada revelación respecto a su futuro a corto plazo con Rusherking.

Eugenia "La China" Suárez charló en un vivo de Instagram con sus seguidores y sorprendió al hacer una confesión íntima sobre su relación con Rusherking y su futuro juntos a corto plazo. "¡No puedo más!", exclamó la ex Casi Ángeles ante la insistencia de sus followers.

Después de meses de estar envuelta en polémicas por el Wandagate, "La China" Suárez se encuentra en un excelente momento personal y laboral. Recién llegada de Chile, a donde se dirigió para hacer una campaña para una reconocida marca de indumentaria, la actriz realizó una transmisión en vivo en Instagram para charlar con sus seguidores y responder algunas de sus preguntas.

Un usuario quiso saber si le gustaría tener más hijos -cabe recordar que "La China" es madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, a quienes tuvo con Benjamín Vicuña- y la respuesta de la actriz fue tajante. "Todavía no. Por ahora estoy bien y Amancio es muy chiquito", contestó Suárez sin dudar.

Pese a su respuesta clara, los fans insistían en las preguntas sobre nuevos hijos de "La China". Firme, la ex Casi Ángeles volvió a ser contundente: "¿Por qué quieren que tenga más hijos, chicos? ¡No puedo más!". De esta forma, Suárez dejó bien en claro que por el momento no piensa tener más hijos pese a lo bien que sigue su relación con Rusherking.

Obviamente, los seguidores de la actriz también quisieron saber más sobre su romance con el reconocido trapero. En ese sentido hubo muchas preguntas respecto a la diferencia de edad que hay entre ellos y "La China" volvió a ser clara en su postura: "Ocho (años) le llevo, chicos… no es tanto. Yo no lo siento".

"La China" Suárez habló de María Becerra

La actriz habló por primera vez sobre sus sentimientos hacia la cantante María Becerra, expareja de Rusherking. El hecho de que "La China" actualmente salga con el reggaetonero hizo suponer al público que había mala onda entre las artistas, pero Suárez reveló una inesperada verdad al respecto.

"Es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música", opinó la ex-Teen Angel sobre Becerra tras una pregunta que uno de sus seguidores de Instagram le hizo en medio de una transmisión en vivo. Cabe recordar que la actual pareja de Suárez contó que su relación con Becerra no terminó de la mejor manera pero esa realidad parece no haber afectado la imagen de la intérprete de Miénteme ante los ojos de "La China".